Спасители от СОД на Пловдивската пожарна отстраниха опасен клон от ул. „Христо Дюкмеджиев“; дървото е било обработвано от „Паркове и градини“ преди около месец

Паднал клон от дърво на ул. „Христо Дюкмеджиев“ в Капана е нанесъл щети по тентата на заведение в квартала. Инцидентът е станал около 16:30 часа в понедленки на 27 юли, съобщиха за „Под тепето“ от Пожарната в Пловдив.

На място веднага са изпратени служители от Сектор „Специализирани оперативни дейности“(СОД), които са обезопасили района и са отстранили падналия клон.

Случаят идва на фона на продължаващото разчистване на щетите от силната буря, която удари Пловдив преди седмица, и сигналите на граждани за паднали дървета и клони в различни части на града.

Любопитното е, че същото дърво е било кастрено от ОП „Паркове и градини“ преди около месец, твърдят пострадалите.