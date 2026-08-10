Няколко пожара в Пловдивско вдигнаха пожарникарите на крак

Девет екипа гасиха пожар край Мало Крушево, огнеборци се намесиха и в Столипиново, Костиево и Ягодово

Натоварен ден с няколко пожара на различни места в Пловдивско мобилизира десетки пожарникари и доброволци. Само в село Мало Крушево девет екипа се бориха с огън, тръгнал от сухи треви и достигнал до борова гора над населеното място.

За да бъде спрямо разпространението на пламъците, на място е изпратен булдозер от Сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив. С техниката са направени просеки, които да прекъснат пътя на огъня и да защитят къщите в селото.

В гасенето са се включили и доброволци от Доброволно формирование – Хисаря, Националния отряд за реакция при бедствия – Пловдив и доброволно формирование „Пловдив 112“.

Пожар е избухнал и в квартал „Столипиново“, където са изгорели две постройки. Шест пожарни екипа са участвали в гасенето, като са предотвратили разпространението на огъня към други жилищни сгради. При инцидента няма пострадали хора.

Пожарникари са гасили сухи треви и в село Костиево. Екипи са били изпратени и за сигнал за пожар на сметище в село Ягодово.

Отделен сигнал за задимяване е получен и за обект на охранителна фирма в Пловдив.

Няколко различни сигнала са мобилизирали екипите на пожарната в рамките на деня, като оперативният център е координирал разпределението на силите и техниката между отделните места.

От пожарната отново напомнят, че при сухо и горещо време дори малък пожар в сухи треви може бързо да се превърне в сериозна опасност за населени места и горски територии.