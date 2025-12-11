Новите указания на МОН за профилираните и езиковите паралелки предизвикаха тревога сред училища и родители.

Регионалното управление на образованието в Пловдив организира работно съвещание с директорите на всички училища, които подготвят прием в VIII клас. Срещата е насрочена за днес, 11 декември и ще бъде посветена на планирането на държавния план-прием за учебната 2026/2027 година, както и на новите специалности и професии, които учебните заведения ще могат да заявят.

Причината е новото указание на Министерството на образованието, което въвежда по-строги условия за профилираните паралелки – особено тези с интензивно или разширено изучаване на чужд език. Документът предизвика силно напрежение сред директори, учители и родители, тъй като се възприема като стъпка към ограничаване на приема в езиковите гимназии.

Какво предвиждат новите правила

Според указанието профили с интензивно изучаване на чужд език ще могат да се разкриват само в училища, които гарантират обучение по поне три предмета на съответния език в IX и X клас – изискване, което досега беше характерно почти изцяло за езиковите гимназии. Много училища предупреждават, че не разполагат с достатъчно подготвени учители, за да покрият новия стандарт.

Още по-сложно е условието за паралелки с разширено изучаване на чужд език – резултатите на училището от НВО в X клас през последните три години трябва да бъдат равни или по-високи от средното за страната, а на изпитите да са се явили достатъчно ученици. Това на практика изключва голяма част от училищата в малки населени места, където участието в НВО е непостоянно, а изпитът е с диагностичен характер и няма тежест за учениците.

Опасенията на училищата

Директори коментират, че новите изисквания идват в последния момент – само месец преди подаването на предложенията за прием. Според тях това може да доведе до отпадане на традиционни паралелки, особено в училища, които нямат ресурс да осигурят обучение по предмети на чужд език.

Опасения има и за загуба на интерес към гимназиите, които традиционно приемат по профил „Чужди езици“, тъй като новата регулация може да свие броя на местата.

Отговорът на РУО–Пловдив

Началникът на РУО – Пловдив Иванка Киркова призова за спокойствие и уточни, че писмото на МОН представлява технически документ, а не заповед. Тя подчерта, че става дума за част от ежегодната процедура по планиране на приема. По думите ѝ решенията се вземат на областно ниво след разговори с директори, експерти, бизнеса и местната власт.

Планиране на приема в Пловдивска област

За следващата учебна година целевите стойности предвиждат 219 паралелки, от които 66,11% – в професионалните гимназии. Това е леко увеличение спрямо миналата година (65,46%), като тенденцията за засилване на STEM направленията остава водеща. МОН продължава да поставя в приоритет профилите „Математически“, „Природни науки“, „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Хуманитарни науки“, а профил „Чужди езици“ остава на последно място в йерархията.

Тази година седмокласниците в Пловдивска област са 5792 – малко повече спрямо миналата година (5772), което допълнително усложнява планирането на приема.