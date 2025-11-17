Армия роботи от Китай предизвика възхита и страх онлайн

Стотици хуманоидни роботи на китайската компания UBTECH Robotics бяха показани в впечатляващо промоционално видео, в което машините маршируват в перфектен синхрон. Клипът, заснет в стерилен бял склад, цели да представи второто поколение на модела и демонстрира широк спектър от автономни действия.

В кадрите роботите са подредени в прецизни редици. Първо те изваждат и връщат обратно батериите в гърбовете си, след което клякат едновременно, потропват с крака и започват да маршируват. Кулминацията показва как машините сами се натоварват в транспортни контейнери, а десетки камиони с хуманоиди потеглят с надпис „March Forward“. Според компанията това е „първата масова доставка“ на модела.

they say "AI is slop"



this is China's Walker S2 AI robots ready to march, alr ¥800M in orders



winter is coming.. pic.twitter.com/GSuvTxyIMg — el.cine (@EHuanglu) November 14, 2025

Видео­то предизвика бурни реакции в социалните мрежи — от възхищение до страх. Някои потребители го определиха като кадри, „генерирани от изкуствен интелект“, а други го оприличиха на „сцена от научнофантастичен кошмар“. Сред множеството коментари имаше и хумористични реакции като „Денят на страшния съд дойде!“ и „Пригответе се за война с китайски терминатори“. Част от потребителите обаче изразиха опасения за бъдещето на труда, отбелязвайки, че подобни машини могат да изместят хората от работните им места.

Хуманоидните роботи имат дълга история — първият пълноразмерен модел WABOT-1 е създаден още през 1973 г. в японския университет Васеда. Днес те са символ на технологичния напредък за компаниите и предприемачите, които виждат в тях възможност за по-ефективно бъдеще. За работещите обаче подобни новини често носят тревога за сигурността на заетостта, тъй като именно техните функции са най-уязвими към автоматизация.

Затова и подобни видеа неизменно пораждат смесени реакции — едни ги възприемат като знак за технологичен прогрес, а други като предупреждение за предстоящи социални промени.