Армия роботи от Китай предизвика възхита и страх онлайн
Стотици хуманоидни роботи на китайската компания UBTECH Robotics бяха показани в впечатляващо промоционално видео, в което машините маршируват в перфектен синхрон. Клипът, заснет в стерилен бял склад, цели да представи второто поколение на модела и демонстрира широк спектър от автономни действия.
В кадрите роботите са подредени в прецизни редици. Първо те изваждат и връщат обратно батериите в гърбовете си, след което клякат едновременно, потропват с крака и започват да маршируват. Кулминацията показва как машините сами се натоварват в транспортни контейнери, а десетки камиони с хуманоиди потеглят с надпис „March Forward“. Според компанията това е „първата масова доставка“ на модела.
they say "AI is slop"— el.cine (@EHuanglu) November 14, 2025
this is China's Walker S2 AI robots ready to march, alr ¥800M in orders
winter is coming.. pic.twitter.com/GSuvTxyIMg
Видеото предизвика бурни реакции в социалните мрежи — от възхищение до страх. Някои потребители го определиха като кадри, „генерирани от изкуствен интелект“, а други го оприличиха на „сцена от научнофантастичен кошмар“. Сред множеството коментари имаше и хумористични реакции като „Денят на страшния съд дойде!“ и „Пригответе се за война с китайски терминатори“. Част от потребителите обаче изразиха опасения за бъдещето на труда, отбелязвайки, че подобни машини могат да изместят хората от работните им места.
Хуманоидните роботи имат дълга история — първият пълноразмерен модел WABOT-1 е създаден още през 1973 г. в японския университет Васеда. Днес те са символ на технологичния напредък за компаниите и предприемачите, които виждат в тях възможност за по-ефективно бъдеще. За работещите обаче подобни новини често носят тревога за сигурността на заетостта, тъй като именно техните функции са най-уязвими към автоматизация.
Затова и подобни видеа неизменно пораждат смесени реакции — едни ги възприемат като знак за технологичен прогрес, а други като предупреждение за предстоящи социални промени.
🚨Breaking: China has released an “army of robots”— Future Stacked (@FutureStacked) November 15, 2025
China is rolling out hundreds of UBTECH’s new Walker S2 humanoid robots, marking the first mass delivery of industrial robots to major manufacturers for continuous factory and logistics work. pic.twitter.com/BF8UswEGJd