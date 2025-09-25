Пловдив е домакин на българо-китайски бизнес форум

Balkan–China EXPO и Silk Road Economic Forum събират водещи експерти и инвеститори до 27 септември 2025 г.

Основните теми включват устойчив растеж, дигитална трансформация и глобални икономически партньорства между Балканите и Китай

Събитията се организират от Българо-Китайската камара за индустриално развитие, под патронажа на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова, която ще открие форума днес

От днес до 27 септември градът под тепетата е домакин на българо-китайски бизнес форум в рамките на 79-ият международен технически панаир, който отвори врати в сряда. Пловдив се превръща в средище на ключов международен бизнес и геостратегически диалог с провеждането на Balkan–China EXPO 2025 в Палата 7 и Balkan–China Silk Road Economic Forum в Конгресния център на панаира.

Събитията се организират от Българо-Китайската камара за индустриално развитие (БККИР) под патронажа на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова.

Нантонг – един от най-известните текстилни региони в света – представя своята сила: компании, които съчетават традиция, иновация и безкомпромисно качество. Китайските производители на домашен и специализиран текстил представят широка гама от решения за дома, хотелиерството и детските продукти, отличаващи се с високо качество, технологични иновации и глобално пазарно присъствие.

Участниците ще могат да посетят и изложението Balkan–China EXPO 2025 в Палата 7, където ще се представят компании от различни сектори, както и да се включат в специални нетуъркинг сесии, VIP обяди и гала вечеря, създаващи отлични условия за нови бизнес контакти.

Десислава Дончева – председател на БККИР, обяви, че на форума ще присъстват крупни фирми и делегации от Китай.

„Целта е да покажем на Китай активите, които има България като източната порта на ЕС – с добра данъчна политика и възможности за инвестиции“, каза тя.

Според нея, това е първото издание на балканско-китайското изложение, което има потенциал да се превърне в традиция.

Венета Георгиева, член на борда на БККИР, отбеляза, че събитието се провежда по повод десетата годишнина на Камарата и привлича компании от различни сфери – технологии, охрана, агробизнес и машиностроене. Организаторите припомниха, че макар България да е позната в Китай най-вече с розата, страната предлага много повече – стратегическо местоположение, индустриални зони, силен износ и потенциал за иновации и образователен обмен.

Амбицията на форума е да скъси максимално дистанцията от визитката до реалната сделка. На едно място ще се съчетаят изложение, панелни дискусии и B2B срещи, които ще предоставят директен достъп до партньори, инвеститори и ключови играчи от Балканите и Китай.

Форумът ще предложи богат двудневен календар от пленарни сесии, ключови лекции и тематични панели. Сред акцентите на 25 септември са официалното откриване с приветствие от вицепрезидента Йотова, лекцията „Отвъд долара: как да се ориентираме в многополюсната световна икономика“ на доц. Григор Сарийски от БАН, панелът „Бизнес култура и китайски етикет“ с участници от Китай, както и лекцията „Краят на сигурността: сила, технологии и новият глобален ред“ с проф. Иво Христов.

На 26 септември дискусиите ще продължат с теми като Новият път на коприната, изкуствен интелект и дигитална трансформация, киберсигурност, интелигентна логистика и възобновяема енергия. Специални гости ще бъдат експерти от Европа, Китай и Балканите, сред които Стивън Брауър от Института „Един пояс, един път“ в Швеция и д-р Томаж Амон, президент на Словенско-китайската асоциация.

Форумът предлага уникална възможност за директен достъп до международни експерти, създаване на нови партньорства и обсъждане на бъдещи съвместни проекти между Балканите и Китай – регион с все по-голямо значение за глобалната икономика.