Какво да правим в Пловдив днес: 4 събития със свободен вход

Четвъртък, 19 ноември, предлага на пловдивчани и гостите на града четири вълнуващи културни и обществени събития със свободен вход. Днешната програма среща публиката с мистичните истории на граф Сен Жермен, изложба на едно талантливо семейство творци, празничната атмосфера на един любим младежки рожден ден и тайните зад кадър на някои от най-успешните български филми и сериали.

Ето какво предстои в Пловдив днес:

16:00 ч. | Празнично отбелязване на 11-ия рожден ден на ОП „Младежки център Пловдив“

Екипът на центъра край Гребната база кани младите хора, партньорите и всички граждани на Пловдив да отпразнуват заедно 11 години вдъхновение, неформално образование и смели идеи. Посетителите ги очаква зареждаща атмосфера, много усмивки и специална програма, посветена на силата на общността и постигнатото през последното десетилетие.

Подробности за програмата и часовете на събитието можете да откриете във Facebook събитието: https://fb.me/e/6MWWt5CfB

18:00 ч. | Премиера на романа „Времешествията на Сен Жермен“ от Стоян Терзиев

Къде: Първо студио на Радио Пловдив (Вход свободен)

Писателят и журналист Стоян Терзиев кани читателите на пътешествие из вековете с новия си историко-езотеричен роман (Издателство K ПР 1). Книгата, която ще бъде представена от редактора Екатерина Костова, разказва за проявленията на фамозния граф Сен Жермен в Пловдив и за неговите срещи с историята – от 1453 г. и Сватбата в Кана Галилейска до Леонардо да Винчи и предреволюционна Франция.

18:00 ч. |Аглика Петрова, Евгений Петров и Преслав Петров представят 33 живописни творби в съвместна семейна изложба

Къде: Галерия „Sigma Art Gallery“

Творческото семейство Петрови – Аглика, Евгений и Преслав, представя съвместна живописна изложба под наслов „Триединство“ в галерия „Sigma Art Gallery“ в Пловдив. Експозицията включва 33 произведения, създадени специално за настоящото представяне, и ще остане подредена в рамките на един месец.

19:30 ч. | Режисьорът Виктор Божинов гостува в поредицата „Успешните“

Къде: Клуб „Фарго“ (Вход свободен)

Създателят на хитовите сериали „Под прикритие“, „Стъклен дом“ и „Вина“, както и на боксофис шампионите „Възвишение“, „Голата истина за група Жигули“ и предстоящия „Чамкория“, ще разкрие как се изграждат убедителни филмови светове. В откровен разговор с публиката Виктор Божинов ще сподели повече за пътя към режисурата, работата с актьорите и посоката на съвременното българско кино. Събитието е част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2026 г.