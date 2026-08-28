Започна подмяната на водопровода в Стамболийски

Етернитовата мрежа е на повече от 70 години, авариите са ежедневни, а загубите на вода – огромни

Инвестицията е част от споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Стамболийски, подписано в края на 2024 г. То включва общо четири инфраструктурни проекта на обща стойност около 15,6 млн. евро, като най-големият от тях е именно реконструкцията на водопроводната мрежа.

Започна реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в южната част на Стамболийски. Проектът е на стойност 9,43 млн. евро и предвижда подмяната на близо 8 километра остарели водопроводи, изградени през 50-те години на миналия век.

Първата копка беше направена днес след тържествен водосвет. На място бяха областният управител на Пловдив Георги Янев, кметът на Стамболийски Петър Неделев и народни представители.

Съществуващата водопроводна мрежа е физически и морално остаряла, като част от тръбите са етернитови. По думите на кмета Петър Неделев авариите са ежедневие, а загубите на вода са значителни.

„Сега започваме промяна, която хората чакат от години“, заяви Неделев.

Проектът предвижда освен подмяната на водопроводите да бъде обновена и инфраструктурата по над 30 улици и булеварди. Предвидени са нови настилки, тротоари и бордюри, както и подобряване на отводняването.

Строителните дейности ще се извършват поетапно, за да се запази достъпът на жителите до домовете и обектите в зоните на ремонта.

Най-големият ВиК проект в региона

Инвестицията е част от споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Стамболийски, подписано в края на 2024 г. То включва общо четири инфраструктурни проекта на обща стойност около 15,6 млн. евро, като най-големият от тях е именно реконструкцията на водопроводната мрежа.

Останалите проекти са свързани с модернизация на уличната мрежа, реконструкция на водопроводната система в село Ново село, както и благоустрояване на общински пространства и участъци от пътната инфраструктура.

Според областния управител Георги Янев инвестицията във водната инфраструктура е важна не само за надеждното водоснабдяване, но и за устойчивото развитие на региона.

Проектът е определен като най-мащабната инвестиция в инженерната инфраструктура на Стамболийски от десетилетия.

Източник: Областна управа-Пловдив