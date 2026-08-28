Етнографска конференция в Пловдив ще търси как се променят българското село и град

Научният форум ще разглежда сблъсъка и взаимодействието между традиция и модерност

Как са се променяли българското село и град през различните исторически периоди и как тези промени са повлияли върху начина на живот, общността и културата – това ще изследват участниците в научна конференция в Пловдив.

Форумът „Българското село и град – трансформации във времето“ ще се проведе на 22 и 23 октомври 2026 г. в Регионалния етнографски музей – Пловдив.

Конференцията ще постави селото и града един до друг като различни, но взаимно свързани социални и културни пространства. Фокусът ще бъде върху начина, по който отношенията между тях се променят с времето, както и върху границата между традиционното и модерното.

„Селото и градът често се възприемат като социално-пространствени противоположности, между които съществуват съществени социални и културни различия“, коментира директорът на музея доц. д-р Ангел Янков.

По думите му селото традиционно се свързва с по-пряк контакт с природната среда, родствените връзки и устойчивите отношения в общността, докато градът исторически се развива като пространство на администрацията, търговията, занаятите и впоследствие на промишлеността.

Въпреки различията двете пространства са неразривно свързани и взаимозависими. Именно това взаимодействие ще бъде сред основните акценти на научния форум.

Сред темите, които могат да бъдат представени, са начинът на живот и организацията на пространството, общността и формите на общуване – от мегдана, църквата и читалището до пазара, улицата и кафенето.

Участниците ще могат да представят изследвания за материалната култура и всекидневието – трудови практики, жилища, облекло и храна, както и за празници, ритуали и идентичност. Във фокуса попадат още адаптацията на традиционни практики в градска среда и съвременните трансформации.

Отделно направление е посветено на отношенията между закона и обичая, социалната регулация, моралните норми и обичайното право. Ще бъдат разглеждани също културната памет, устната традиция, религиозните практики и сакралните пространства.

Желаещите да участват в конференцията трябва да изпратят заявка, достъпна на сайта на Регионалния етнографски музей – Пловдив. Крайният срок е 15 септември 2026 г.

Представените на форума материали ще бъдат публикувани в рецензиран научен сборник.