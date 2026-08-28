Спират движението на автомобили покрай Колежа тази неделя

Заради мача между „Ботев“ Пловдив и „Левски“ София

Движението на автомобили в района на стадион „Христо Ботев“ ще бъде спряно от 17 до 23 ч. на 30 август 2026 г., неделя. Тогава на Колежа ще се проведе футболна среща между отборите на ПФК „Ботев” – Пловдив и ПФК „Левски“ – София, началният й час е 19 ч., съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Трафикът ще бъде изцяло спрян по следните улици и булеварди:

– бул. „Източен“ – в участъка от кръстовище с бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовище с бул. „Санкт Петербург“;

– ул. „Богомил“ – в участък от кръстовище с бул. „Източен“ до кръстовище с ул. „Лев Толстой“;

– ул. „Варшава“ в – участък от кръстовище с ул. „Богомил“ до кръстовище с ул. „Славянска“;

– ул. „Лев Толстой“ – в участък от кръгово кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров“ до кръстовище с бул. „Княгиня Мария Луиза“;

– ул. „Славянска“ – в участък от кръстовище с бул. „Източен“ до кръстовище с ул. „Лев Толстой“.

Маршрутът на автобусни линии №9, 10 и 36 се променя, както следва:

Линия № 9

Посока: ИЗК ,,Марица“ – ЖК „Тракия“ – А12: бул. „Цар Борис III“, спирка №11 – Тунела Юг-запад, спирка №12 – Хотел „Тримонциум“, спирка №13 – Пловдивски университет, ляв завой по бул. „Хр. Ботев“, спирка №338-срещу Военна болница и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. „Санкт Петербург“, спирка №219 – „Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Христо Ботев“, спирка №334 – бул. „Христо Ботев № 15“, спирка № 335 – Военна болница, десен завой по бул. „Цар Борис III“, спирка №44 – Байкал, спирка №45 – срещу хотел „Тримонциум“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 10

Посока: Ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“- А12: бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка № 250 – срещу „Малката базилика“, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза“, спирка № 123 – ТПК „Марица“, спирка № 124 – Полиграфия, спирка № 125 – Хладилника, десен завой по бул. „Освобождение“, спирка № 362 – мебели „Виденов“, спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка № 217 – „Метро“, спирка № 218 – Технически университет, спирка №219 – „Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Менделеев“, спирка №252 – Военна полиция и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. „Менделеев“, спирка № 258 – Мотоцентър, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №233 – Аграрен университет, спирка №234 – стадион Локомотив, спирка №235 – Парк „Лаута“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка № 433 – след „SPS“, спирка №361 бензиностанция „Шел“, ляв завой по бул. „Цариградско шосе“, спирка №134 – бензиностанция „ЕКО“, спирка №135 – Траурен парк Централен 1, спирка №136 – Траурен парк Централен 2 и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия №36

Посока: Кв. ,,Изгрев“ – Южен – Бул. ,,Ал. Стамболийски“ – бул. „Цариградско шосе“, спирка №133 – Училище „Стоян Белинов“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка №362 – мебели „Виденов“, спирка №363 – Поделението, десен завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка №217 – „Метро“, спирка №218 – Технически университет, спирка №219- ,,Чайка фарма“, ляв завой по бул. „Христо Ботев“, спирка №334 – бул. „Хр. Ботев № 15“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. „Христо Ботев“, спирка №338 – срещу Военна болница, ляв завой по бул. „Санкт Петербург“, спирка № 233 – Аграрен университет, спирка № 234 – стадион Локомотив, спирка №235 – Парк „Лаута“, ляв завой по бул. „Освобождение“, спирка №433 – след „SPS“, спирка №361 – бензиностанция „Шел“, десен завой по бул. „Цариградско шосе“, спирка №126 – след бензиностанция „Шел“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Източник: Пресцентър на Община Пловдив