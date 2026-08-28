Времето в Пловдив на 28 август 2026 г.: Слънчево и с температури до 35°C

Предимно слънчево и топло ще бъде времето в Пловдив на 28 август 2026 г. Температурите ще се задържат без промяна, като максималната стойност ще достигне около 35°C. Сутринта ще бъдат между 15°C и 19°C.

През деня небето ще остане предимно ясно, с временни разкъсвания на облачността. Вероятността за валежи е ниска – около 15%, а по-съществено увеличение на облачността се очаква в по-късните часове.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток със скорост около 11–13 км/ч, или 3–4 м/с.

UV индексът остава висок – между 6 и 7. Препоръчва се ограничаване на продължителното излагане на пряко слънце около обедните часове и използване на подходяща слънцезащита.

Снимка: ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ