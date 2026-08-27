Партиите не се разбраха за ръководствата на двете Районни избирателни комисии в Пловдив и областта

„Протоколите ще бъдат изпратени в ЦИК за окончателно решение“, съобщи областният управител на Пловдив Георги Янев след политическите консултации

Централната избирателна комисия ще определи окончателно ръководствата на 16 РИК – Пловдив-град и 17 РИК – Пловдив-област, след като политическите партии не постигнаха консенсус по време на проведените днес консултации. Това съобщи областният управител на Пловдив Георги Янев след предговорите за формиране състава на двете районни избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 25 октомври.

Съгласно изискванията на Изборния кодекс 16 РИК – Пловдив-град и 17 РИК – Пловдив-област се състоят от 17 членове, включително председател, най-малко двама заместник‑председатели и секретар. Законът предвижда ръководните длъжности да бъдат разпределени между различни политически сили, а препоръчително е членовете на комисията да притежават юридическа квалификация.

На база резултатите от последните парламентарни избори и решение на ЦИК разпределението на местата в двете комисии е както следва: 8 за коалиция „Прогресивна България“, 3 за коалиция „ГЕРБ–СДС“, 3 за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, 2 за ПП ДПС и 1 за ПП „Възраждане“.

В хода на консултациите координаторът на коалиция „Прогресивна България“ Ангел Стоев предложи увеличаване броя на заместник‑председателите в 16 РИК на трима, с аргумент за гарантирано участие на всяка парламентарно представена политическа сила в ръководството. По предложение на ПП–ДБ аналогично увеличение бе направено и за 17 РИК.

Политическите сили представиха своите номинации за председател, заместник‑председатели и секретар, но не бе постигнато съгласие относно ръководните позиции. В 16 РИК спорът се отнася до секретарското място, а в 17 РИК – до председателската позиция.

Поради липса на консенсус протоколите от проведените консултации при областния управител ще бъдат изпратени в Централната избирателна комисия, която съгласно закона ще определи окончателния ръководен състав на двете районни избирателни комисии.

Източник: Областна Администрация Пловдив