МОН обяви ваканциите и важните дати за учениците през учебната 2026/2027 година

Учениците ще имат пет ваканции, а абитуриентите приключват учебната година на 13 май

Министерството на образованието и науката определи графика за учебното време, ваканциите и изпитите през учебната 2026/2027 година. Учениците ще имат пет ваканционни периода, като са определени и датите за матурите и националното външно оценяване.

Кога са ваканциите?

Първата почивка за учениците ще бъде есенната ваканция – от 31 октомври до 2 ноември 2026 г. включително.

Коледната ваканция ще започне на 24 декември 2026 г. и ще продължи до 3 януари 2027 г. включително.

Междусрочната ваканция е определена за периода 30 януари – 2 февруари 2027 г., а вторият учебен срок започва на 3 февруари.

Пролетната ваканция за учениците от I до XI клас ще бъде от 3 до 11 април 2027 г. включително. За дванадесетокласниците тя ще е по-кратка – от 8 до 11 април.

Датите за матурите

На 19 май 2027 г. ще се проведе задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит, както и задължителният държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, са насрочени за 21 май.

Учебната година за абитуриентите приключва още на 13 май 2027 г.

Националното външно оценяване

Седмокласниците и десетокласниците ще се явят на изпит по български език и литература на 16 юни 2027 г.

Изпитът по математика за двата етапа на обучение е насрочен за 18 юни.

За седми клас изпитите са част от националното външно оценяване в края на основния етап, а за десети клас – от оценяването в края на първия гимназиален етап.

Кога приключва учебната година?

За различните класове учебната година завършва на различни дати:

XII клас – 13 май 2027 г.;

– 13 май 2027 г.; I–III клас – 31 май 2027 г.;

– 31 май 2027 г.; IV–VI клас – 14 юни 2027 г.;

– 14 юни 2027 г.; V–VI клас в спортните училища – 30 юни 2027 г.;

– 30 юни 2027 г.; VII–XI клас – 30 юни 2027 г.

За учениците в професионални паралелки към учебната година се добавят периоди за производствена практика, а при дуалното обучение в XI клас е предвидено и четириседмично практическо обучение в реална работна среда.