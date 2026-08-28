Три дни рок и метъл очакват Пловдив от днес – 28 август, когато на Летния театър „Бунарджика“ започва 19-ото издание на PolineROOOCK Fest. Фестивалът ще продължи до 30 август, а голямата звезда на тазгодишното издание – Рони Ромеро, ще излезе на сцената в неделя.

Вратите на фестивалната зона ще отварят в 18:00 часа, а концертите и през трите вечери започват в 19:00 часа.

На сцената ще се качат общо 11 групи и изпълнители – A-Grupata, Affection, Black Rose, Coven 5, Forgot the Ten, Ignition, John Steel, Necrognosis, Ronnie Romero, The Ex Libris и Yasen & Friends.

Кулминацията ще бъде в неделя, 30 август, когато публиката ще види Рони Ромеро – познат като емблематичен глас от ерата на Rainbow и един от активните вокалисти на съвременната рок и метъл сцена. Чилийският певец има зад гърба си участия в множество международни музикални проекти и над 25 дългосвирещи албума.

За неделния концерт Ромеро ще бъде подкрепен от българската група John Steel, както и от Affection и Coven 5.

Организаторите са подготвили и специална фотозона с гигантски винил с размери 5 на 3 метра. В петък и събота феновете ще могат да се снимат с реалистично изображение на Рони Ромеро в естествен ръст, а в неделя е предвидена и възможност за лична среща с вокалиста.

Добрата новина за рок феновете е, че билетът за концерта на Рони Ромеро и John Steel на 30 август осигурява достъп и до трите фестивални дни. Цената е 40 лева (20 евро), като пропуски се продават онлайн и на място преди концертите.

PolineROOOCK Fest е част от Културния календар на Пловдив и за поредна година превръща Летния театър на Бунарджика в място за среща на поколения почитатели на тежката музика.