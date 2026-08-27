Balkan Skyways се подготвя за редовни международни полети от Пловдив от началото на летния сезон през 2027 г.

Нова българска авиокомпания, регистрирана в Крумово, планира да започне редовни международни полети от Летище „Пловдив“ през 2027 г. Дружеството вече е регистрирано на територията на летището, но все още не са приключили процедурите по лицензиране.

Очакванията са полетите да започнат от началото на летния сезон през март 2027 г., като се обсъждат маршрути до няколко европейски държави и Турция. Сред посочените направления са Германия, Испания, Франция, Полша, Нидерландия, Северна Ирландия и Турция.

Все още обаче няма окончателно определени градове, до които ще се лети. Причината са възможностите за получаване на слотове за кацане и излитане на съответните летища.

Изпълнителният директор на Летище „Пловдив“ Красимир Пешев потвърди предстоящото навлизане на новия превозвач пред радио Пловдив.

„Тази авиокомпания е нова. Регистрирани са на Летище Пловдив като търговско дружество с намерението от началото на летния сезон на 2027-ма да започнат да изпълняват полети. Не са уточнени дестинациите. Яснота ще има в края на ноември, началото на декември, когато се надявам да започнат и продажбите на билети за Германия, Испания, Франция, Полша, Холандия, Северна Ирландия и Турция“, уточни Пешев.

Очакват се продажби на билети в края на годината

Според ръководството на пловдивското летище конкретните маршрути ще станат известни в края на ноември или началото на декември. Тогава се очаква да започнат и продажбите на билети.

След приключването на лицензионните процедури Balkan Skyways би била първата българска авиокомпания, която ще изпълнява редовни международни полети от Летище „Пловдив“ към различни чуждестранни дестинации.

За момента плановете са на етап подготовка и предстоящото лицензиране, а окончателният списък с маршрути ще зависи и от възможностите за слотове на летищата по дестинациите.