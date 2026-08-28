Кричим отбеляза празника на града с водосвет, концерти и заря

С празничен водосвет на площад „Обединение“ започнаха честванията за празника на Кричим. Отец Борис Манов отслужи богослужението, след което кметът Атанас Калчев се обърна към жителите на града.

„Кричим има история, с която можем да се гордеем и вярвам, че градът има сили да върви напред с помощта на институциите, бизнеса и хората“, каза Калчев.

По думите му празникът на града е повод хората да се откъснат за момент от ежедневието и да погледнат с гордост към мястото, което наричат свой дом.

Кметът акцентира и върху природните дадености на Кричим – плодородната земя, чистия въздух и природата в района, където се срещат Родопите и Тракийската низина. „Най-голямото богатство на един град винаги са хората, които с труда си допринасят за развитието му“, подчерта той.

Празничната програма продължи с концерти на самодейни състави от общината. По-късно на сцената излязоха „Керана и космонавтите“, както и Янис Ракизис и Иро Маврели. Вечерта завърши с празнична заря.

Програмата за празника продължава и през следващите дни. На стадиона в Кричим са предвидени щафетни и спортни игри, а на 30 август от 20:30 часа ще има лятно кино на открито с прожекция на филма „Светът на Ванката – Почивката 2“.

Кричим е обявен за град на 28 август 1969 г., а оттогава официалният празник на града се отбелязва на 27 август. Като самостоятелна община Кричим е обособен през 1998 г. след проведен референдум сред населението.

Източник и снимка: бта