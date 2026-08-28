Пълнолуние и лунно затъмнение на 28 август: Кървава Луна ще изгрее над България

Пълнолуние и дълбоко частично лунно затъмнение ще наблюдаваме на 28 август 2026 г. Земната сянка ще покрие около 93–96% от лунния диск, а явлението може да придаде на Луната характерния медно-червен или пурпурен оттенък, заради който подобни явления често са наричани „Кървава Луна“.

Пълнолунието е известно и като „Есетрова луна“ – традиционно название за августовското пълнолуние.

Затъмнението започва преди изгрев

От България ще могат да се видят само първите фази на затъмнението. Луната ще започне да навлиза в земната полусянка в 04:23 часа, когато ще се появят първите едва забележими признаци на затъмняване.

В 05:33 часа започва същинската частична фаза – тогава Луната ще започне видимо да навлиза в по-тъмната сянка на Земята.

Наблюдението обаче ще бъде ограничено от изгрева на Слънцето и залеза на Луната. За София те са около 06:47–06:51 часа, а последните фази на затъмнението ще се случват много ниско над западния хоризонт на вече изсветляващо небе.

Максималната фаза, която ще настъпи около 07:13–07:14 часа, няма да може да бъде наблюдавана от България, тъй като Луната вече ще е залязла.

Астрономът и физик Пенчо Маркишки посочва, че малко по-добри условия за наблюдение ще имат хората в Западна България. Най-подходящо е да се избере място с открит и нисък хоризонт на запад. За наблюдението не са необходими защитни очила.

Какво означава „Кървава Луна“

Червеникавият цвят на Луната по време на лунно затъмнение е оптичен ефект, причинен от земната атмосфера. Част от слънчевата светлина преминава през нея, като сините компоненти се разсейват по-силно, а червените достигат до Луната и се отразяват обратно към Земята.

Затова при дълбоко навлизане в земната сянка Луната може да изглежда медна, оранжева или тъмночервена.

Пълнолуние в Риби – астрологичната интерпретация

От астрологична гледна точка пълнолунието настъпва в 5-ия градус на Риби, в опозиция на Слънцето в Дева.

Рибите традиционно се свързват с интуицията, емоциите, тайните и духовното освобождаване. В астрологичните интерпретации затъмнението се разглежда като момент за приключване на стари житейски цикли, разкриване на истини и освобождаване от миналото, страха или чувството за вина.

Според тази интерпретация най-силно влияние се очаква върху Близнаци, Дева, Стрелец и Риби, за които периодът може да бъде свързан с промени и важни лични решения.

Важно е да се прави разлика между астрономическото явление и астрологичните му тълкувания – научно установено е единствено самото лунно затъмнение, докато влиянието му върху човешкия живот е част от астрологични вярвания.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile