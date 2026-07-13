ВиК обещава нови кранове и „планирани решения“, но Златитрап остава без отговор за безводието
Въпреки инвестиционни планове и обещания за модернизация, на терен резултатите остават неравномерни, а напрежението между местна власт и оператор се задълбочава.
С летните жеги кризата с водоснабдяването в селата около Пловдив отново се изостря, а хроничните проблеми от последните години се връщат с пълна сила. В Златитрап напрежението ескалира след официална кореспонденция между кметството и ВиК – Пловдив, публикувана от кмета Светослава Томова, която поставя под въпрос ефективността на предприетите мерки и липсата на реални срокове за действие.
„Мерки има“, но основно на хартия и в бъдеще време
ВиК операторът отчита няколко действия и намерения за района на Златитрап и Оризари:
- монтирани 2 спирателни крана и още 4 в „планиране“;
- предстоящ „автоматичен софтуерен рестарт“ на помпеното оборудване при спиране на тока;
- предстояща координационна среща с ЕВН и Община „Родопи“;
- инвестициите да се структурират чрез Асоциацията по ВиК;
- позоваване, че помпената станция е извън регулация;
- аргумент за „ограничен финансов ресурс“ при 209 обслужвани населени места.
На практика обаче по-голямата част от действията остават в категорията „предстои“, „планира се“ и „следва да се обсъди“.
Кметът: „Проблемът не е кой е собственик, а защо хората нямат вода“
Кметът на Златитрап Светослава Томова приема част от техническите стъпки, но остро критикува липсата на конкретика и резултат.
Според нея спорът за собствеността върху инфраструктурата се използва като отклоняване на вниманието от основния въпрос – защо системата не работи надеждно и защо прекъсванията продължават години наред.
Томова подчертава, че помпената станция обслужва две населени места и е част от ВиК системата, независимо от регулационния си статут, и затова отговорността за непрекъсваемостта е на оператора.
„209 населени места“ като аргумент – или като извинение?
Особено остро е реакцията срещу аргумента на ВиК, че обслужва 209 населени места и има ограничен ресурс.
Според кмета това не може да бъде оправдание за продължаващи аварии и системни прекъсвания:
„Фактът, че системата е голяма, не е обяснение защо в конкретни села няма вода, а е доказателство, че тя трябва да бъде управлявана адекватно.“
Тя настоява, че ангажиментът към голям брой населени места означава по-висока отговорност, а не размиване на проблема.
„Ще“, „предстои“, „планира се“ – без срокове и гаранции
Критиката на кмета е насочена и към липсата на конкретни срокове, особено по ключовата мярка – автоматичното възстановяване на помпената система при прекъсване на електрозахранването.
Според нея това остава един от най-важните, но и най-неясно дефинирани елементи в цялата комуникация, без гаранция, че реално ще реши проблема с прекъсванията на водата.
Искане за отчетност: инвестиции, резултати, отговорност
В предстоящата среща кметството ще настоява ВиК да представи:
- всички инвестиции в Златитрап и Оризари за последните 5 години;
- стойност и източници на финансиране;
- реален ефект от тези инвестиции;
- конкретни срокове за новите мерки;
- ангажименти от ВиК и ЕВН.
Финалната позиция: „Водата не е административен дебат“
Кметът на Златитрап завършва с категорична позиция:
„Жителите не се нуждаят от обяснения в бъдеще време, а от вода днес. Водата е право, а не лукс.“
Кризата в Пловдивско: хроничен проблем без решение
Случаят със Златитрап е поредният пример в дългогодишната водна криза в Пловдивска област, където амортизирана инфраструктура, високи загуби и липса на резервни мощности продължават да оставят цели населени места с ограничено или прекъснато водоподаване всяко лято.
Въпреки инвестиционни планове и обещания за модернизация, на терен резултатите остават неравномерни, а напрежението между местна власт и оператор се задълбочава.