Какво се променя в България от 1 юли 2026 г.

От 1 юли 2026 г. влизат в сила няколко важни промени, които ще засегнат ежедневието на милиони българи – от онлайн пазаруването и обмяната на левове в евро до пенсиите, работата на администрацията и пазара на криптоактиви. Ето най-важното, което трябва да знаете.

Онлайн поръчките извън ЕС поскъпват

Покупките от онлайн платформи извън Европейския съюз като Temu, Shein и AliExpress вече няма да бъдат освобождавани от мито за пратки до 150 евро.

Въвежда се фиксирана митническа такса от 3 евро за всяка категория стоки, като тя ще се начислява автоматично от платформите. Възможно е потребителите да трябва да я заплатят и за поръчки, направени преди 1 юли, ако пратките пристигнат след тази дата.

Още по темата четете в статията Нова такса за онлайн поръчките извън ЕС: Плащаме ли по 3 евро на пратка? Какво се променя.

Мярката е част от европейската политика за ограничаване на нелоялната конкуренция и защита на производителите в ЕС.

Обмяната на левове в евро в „Български пощи“ вече е платена

След изтичането на безплатния период, обменът на левове в евро в пощенските станции вече ще се извършва срещу такса.

Тарифите са според обменяната сума за ден на едно лице:

до 1000 лв. – 6 евро ;

; от 1000,01 до 3000 лв. – 7,20 евро ;

; от 3000,01 до 6000 лв. – 8,80 евро ;

; от 6000,01 до 10 000 лв. – 10 евро, като е необходима предварителна заявка между три и пет работни дни.

Важно е да се знае, че в Българската народна банка обменът на левове в евро остава безплатен и без ограничение във времето.

Пенсиите се увеличават

От 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., се увеличават със 7,8% по т.нар. „швейцарско правило“.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст нараства от 322,37 евро на 347,51 евро.

Промяна има и за хората, които тепърва ще се пенсионират. За новоотпуснатите пенсии вече няма да се включва т.нар. COVID добавка от около 30 евро, която досега беше част от размера на изплащаната пенсия.

От 7 юли започва изплащането на пенсиите с 7,8% увеличение

Нови правила за криптоактивите

От началото на юли започва прилагането на новите европейски правила за пазара на криптоактиви.

Само лицензирани дружества ще могат законно да предлагат услуги, свързани с криптовалути в България и останалите държави от Европейския съюз.

Новият режим има за цел да осигури по-голяма защита на потребителите, повече прозрачност и по-строг контрол върху един от най-бързо развиващите се финансови пазари.

Администрацията преминава към електронно обслужване

От 1 юли влизат в сила и най-мащабните промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) от години.

Гражданите вече ще могат да подават заявления и документи по електронен път по всяко време на денонощието, а административните производства и делата срещу държавата ще могат да се водят изцяло дигитално.

Важно е обаче да се знае, че за гражданите електронното обслужване остава право, а не задължение. Подаването на документи на хартиен носител продължава да бъде възможно, като администрацията е длъжна сама да ги дигитализира.

За адвокатите, нотариусите, държавните институции и останалите професионални участници електронната комуникация вече става задължителна.

Очаквайте подробности за най-мащабните промени в Административнопроцесуалния кодекс.