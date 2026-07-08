Парламентът обсъжда шефове на Разузнаването и ДАНС

Народното събрание обсъжда втори мандат за шефа на ДАР, на дневен ред е и изборът на председател на ДАНС

Народното събрание започна седмицата с обсъждане на кандидатурата на Антоан Гечев за втори мандат като председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР). Точката е първа в програмата на парламента, приета в началото на днешното пленарно заседание.

В дневния ред е включен и проект за решение, с което да бъдат приети процедурните правила за издигане на кандидат за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и за провеждането на избора му от Народното събрание.

Междувременно Министерският съвет вече предложи Пламен Тончев за нов мандат начело на ДАНС. Решението на кабинета е взето на 29 юни и е публикувано в Портала за обществени консултации.

По време на заседанието депутатите отхвърлиха предложението на Божидар Божанов („Демократична България“) за изслушване на временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станев и двама ръководни служители на агенцията. Искането беше свързано с информация за прекратена проверка на складове за търговия с лекарствени продукти през август миналата година.

След отрицателния вот Божанов заяви, че се надява решението да няма връзка с твърдения за косвена свързаност на предложения за председател на ДАНС с проверяваните обекти чрез фирма, свързвана със сина му. Искането му за прегласуване също не получи подкрепа.

Петър Витанов („Прогресивна България“) призова да не се правят внушения по адрес на кандидатите за ръководни постове в службите и посочи, че подобни въпроси следва да бъдат разглеждани в парламентарната комисия за контрол над службите.

Николай Денков („Продължаваме промяната“) заяви, че още като министър-председател е настоявал за освобождаването на тогавашния ръководител на ДАНС Деньо Денев, както и че е искал оставката и на Пламен Тончев. По думите му информацията, която се появява в публичното пространство относно Тончев и подуправителя на НЗОК Момчил Меджидиев, е известна отдавна.

Парламентът не прие и предложението на „Възраждане“ за изслушване на министър-председателя Румен Радев относно разговорите му с турския президент и темата за договора с турската компания „Боташ“.

Програмата на Народното събрание за седмицата предвижда още обсъждане на второ четене на промени в Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за кредитните институции. В четвъртък депутатите трябва да разгледат и изменение на проекта за инвестиционен разход, свързан с придобиването на бойните машини „Страйкър“.

За петък е насрочено първото четене на законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., след което е предвиден редовният парламентарен контрол.