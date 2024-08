Препълнен Античен театър за Исус Христос Суперзвезда

Три години след премиерата си силно визуалният спектакъл, продукцията на Държавна опера – Пловдив, с познати имена от българската рок сцена, под режисурата на Веселка Кунчева продължава да пълни огромни театри

След кратка лятна ваканция фестивалът Opera Open 2024 се завърна снощи на най-древната сцена в града под тепетата с провокативния спектакъл „Исус Христос Суперзвезда“.

Близо е години след премиерата си силно визуалната продукцията на Държавна опера – Пловдив по споразумение с The Really Useful Group Ltd., с познати имена от българската рок сцена, под режисурата на Веселка Кунчева продължава да пълни огромни театри.

Дълбоко развълнуваната публика започна да се настанява час по-рано в трепетно очакване.

Веселка Кунчева пренася историята за последните дни на Исус и неговия сблъсък с Юда Искариотски в едно мрачно постапокалиптично бъдеще с мътна вяра и срив на морала, в което обезвереното човечество търси отново своя Месия. С характерните за стила си силно визуални изразни средства тя изследва безкрайния цикъл на вяра и отричане.

Снимки: Stanimir Petkov Photosmile

Сценографията на Мариета Голомехова допълва режисьорската концепция като пресъздава подземен град-гробище, олицетворяващ „бездомието“ на света, в който живеем. За спектакъла тя изработва и уникален венец, но не от тръни, а от парчета стъкло.

Диригентът Константин Добройков признава, че е обсебен от рок операта на Андрю Лойд Уебър още от дете. През 2016 година той подготви концертно изпълнение на любимото си заглавие с участието на Наско от БТР на Античния театър, а сега за втори път се завръща към творбата. „Особено горд съм от солистичния състав, най-вече защото търсенето на подходящия Исус беше дълъг процес”, споделя Добройков.

В ролята на Исус е рок певецът Николай Воденичаров-Никеца, участвал в „Гласът на България” в отбора на Иван Лечев. Срещу него, като Юда, се изправя Владимир Михайлов – известен актьор и музикант, изпълняващ главната роля в нашумелия сериал „Братя“. Безкомпромисният певец изпълнява и главните роли в мюзикълите „Фантомът на операта”, „Клетниците” и „Мамма миа”. Гласовитата Юлия Йорданова – Керана е Мария Магдалена. Константин Кацаров, фронтмен на група „Ренегат” е в ролята на Анна. Останалите партии се изпълняват от актьора Цвети Пеняшки и солистите Марк Фаулър, Владимир Ников, Евгений Арабаджиев, Август Методиев и др.

В спектакъла участват Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив.

За тези, които още не са имали удоволствието да гледат спектакъла, следващата възможност е в Летния театър на Бургас, на 17 септември от 20:00 часа. Билети на каса – „ЧАСОВНИКА“ и мрежата на Ивентим онлайн на https://bit.ly/46RX0wy.