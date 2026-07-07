Заплашителни имейли доведоха до евакуация на административни сгради, а проверките не откриха опасни предмети

Нова серия от сигнали за поставени взривни устройства предизвика евакуация на административни сгради в Пловдив, сред които: сградата на Община Пловдив на площад „Стефан Стамболов“, тази на Общинска фондация „Пловдив 2019“ на Джумаята, бившия Партиен дом на пл. „Централен“ 1, Дом на културата „Борис Христов“, както и сградата на териториялна дирекция за местни данъци и такси на ул. „Радецки“ в центъра, Съдебната палата и Прокуратурата на бул. „Шести септември“.

Заплахите са получени по електронна поща, а след задействане на процедурите по безопасност служители и граждани са били изведени от сградите. На място са изпратени екипи на полицията, които извършиха щателни проверки.

Паралелно със сградата на общинската администрация бяха проверени и други институции в града, получили аналогични съобщения. Районите около тях временно бяха обезопасени до приключване на огледите.

След извършените проверки не са открити взривни устройства или други опасни предмети. Достъпът до сградите постепенно беше възстановен, а служителите се върнаха към нормалния работен режим.

Това е поредният случай на масови бомбени заплахи в Пловдив през последните седмици. Предишни подобни сигнали засегнаха съдебни институции, училища и детски градини, като и тогава всички проверки приключиха без откриване на реална опасност. Разследващите работят по установяване на произхода на изпратените съобщения и автора им.

Мейли със заплахи за поставени взривни устройства са получени в съдебни институции в различни градове на страната, включително в Районния съд в Бургас. Това показва копие на електронно съобщение, с което NOVA tv разполага.

„Днес, с Божията воля, поставих експлозиви във вашата сграда. Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета. Отброяването започна“, пише в него.

Съобщението е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в страната.

От полицията напомнят, че при всеки подобен сигнал се прилагат утвърдените процедури за реакция, като се извършва оценка на риска и пълна проверка на засегнатите обекти, независимо че в повечето случаи става въпрос за фалшиви заплахи.

Според експерта по киберсигурност Любомир Тулев причина за бомбените заплахи в страната са хибридните войни, стрес тест и колко е готова България за война.

„Бомбените заплахи у нас дойдоха от един мас мейл и целта беше масовост за създаване на усещане за смут в обществото, но и да се тества реакцията на държавата как би реагирала в една такава ситуация при евентуална война и военно положение„, обясни пред БНТ експертът.

Припомняме, че подобна вълна имаше и през пролетта на 2023 г. – Бомбените заплахи в училища продължават.