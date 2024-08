Opera Open се завръща с препълнен Античен театър

След кратка ваканция фестивалът Opera Open 2024 се завръща тази вечер на най-древната сцена в града под тепетата с легендарния мюзикъл на Андрю Лойд Уебър и Тим Райс – „Jesus Christ Superstar“. Всички билети са разпродадени отдавна, съобщиха от Опера Пловдив.

Многохилядната публика на белите мраморни седалки на Античния театър ще се наслади на постановката на Веселка Кунчева, с участието на: Никеца, Владимир Михайлов, Керана, Цвети Пеняшки, Константин Кацаров, Владимир Ников, Марк Фаулър, Евгений Арабаджиев, Август Методиев.

По споразумение с The Really Useful Group Ltd.

Диригент – Константин Добройков

Режисьор – Веселка Кунчева

Художник – Мариета Голомехова

Хореография – Явор Кунчев

ХОР, БАЛЕТ И ОРКЕСТЪР НА ОПЕРА ПЛОВДИВ

Следващото представление от календара на оперния фестивал на Трихълмието е OPERA OPEN 2024: VIVA L’OPERETTA, VIVA L’OPERA на 24 август – тази събота.

Вече е готова и програмата за началото на новия оперен сезон, а домакините от Държавна опера – Пловдив са подготвили подарък за верните си фенове – 𝟓𝟎 % oтстъпка с билет Opera Open за представление през август и септември, при посещение на събитие от програмата през октомври.

Вижте и афиша за октомври.

01.10 ОТКРИВАНЕ НА СИМФОНИЧЕН СЕЗОН

солист – Йоанна Каменарска, цигулка

5.10 Откриване на оперен сезон

„МИЛОСЪРДИЕТО НА ТИТ“ – Моцарт

премиера на закрита сцена

7.10 Откриване на камерен сезон – Епископска базилика на Филипопол

“ПЕСНИ НА ЕДНА ДУША, ОТЛИТАЩА КЪМ РАЯ”

концерт, посветен на Иван Спасов

12.10 – Откриване на балетен сезон

„АНА КАРЕНИНА“ – Чайковски

18.10 – „СЕСТРА АНДЖЕЛИКА“ И „ДЖАНИ СКИКИ“

едноактни опери от Пучини

26.10 – „МАКБЕТ“ – Верди

27.10 – Гала „БЪЛГАРСКИ БАСИ ЗА БОРИС ХРИСТОВ“

със съдействието на Музей „Борис Христов“

ОНЛАЙН БИЛЕТИ: https://bit.ly/3yIAs4Y