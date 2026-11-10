Подменят художественото осветление на сградата на Община Пловдив

Започна подмяната на художественото осветление на административната сграда на Община Пловдив площад „Стефан Стамболов“ № 1. Старите осветителни тела ще бъдат заменени с енергоспестяващи, които ще осигурят по-ефективно и качествено осветяване на фасадата.

Новото художествено осветление ще подчертава архитектурните детайли на емблематичната сграда и ще откроява красотата ѝ през вечерните часове. Светлинните акценти ще придадат допълнителна атмосфера на площад „Стефан Стамболов“ и ще допринесат за по-привлекателния облик на централната градска част. Същевременно използването на съвременни енергоспестяващи технологии ще намали разходите за електроенергия.

Сградата на Община Пловдив е построена в периода 1912–1914 г. по проект на архитект Никола Нешов. Първоначално е предназначена за Окръжна палата, в която да се помещават службите на Окръжния съвет и Окръжната постоянна комисия.

Първата копка е направена на 26 февруари 1912 г. Любопитен исторически факт е, че в основите на сградата са вградени документът за започване на строителството, екземпляри от тогавашните пловдивски вестници и монети от всички налични по това време емисии. Строителството е прекъснато заради Балканската и Междусъюзническата война, а сградата е завършена през декември 1914 г.

През 30-те години на ХХ век в сградата са настанени Областното полицейско управление и службите на „Държавна сигурност“.

От 1959 г. в нея се помещава градската администрация. Първият кмет на Пловдив, работил в днешния кметски кабинет, е Атанас Костов. Повече от век след построяването си сградата продължава да бъде един от разпознаваемите архитектурни символи в центъра на Пловдив.