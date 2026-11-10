Нови 25 места за паркиране разкриват по ул. „Средец“ в район „Северен“

Паркирането в обхвата на Синя зона по ул. „Средец“ в район „Северен“ се организира двустранно от 5 ноември 2026 г. в участъка от ул. „Полк. Сава Муткуров“ до ул. „Карловска“.

Промяната е реализирана след разглеждане и решение на Експертния съвет и съгласуване с органите на МВР.

В изпълнение на одобрената организация ОКТ–Пловдив постави необходимите пътни знаци, с които се регламентира новият режим на паркиране.

С тази промяна капацитетът за паркиране в района се увеличава с около 25 допълнителни места.

Това е поредна конкретна стъпка към по-добра организация на движението и по-ефективно използване на наличното пространство в район „Северен“.