Одобриха 33% данък върху свръхпечалбите

Бюджетната комисия в парламента прие на първо четене промени, с които се въвежда еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на компании от определени икономически сектори. Очакваният приход за бюджета е до 800 млн. евро.

В обхвата на мярката попадат банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити, както и търговци с храни с нетни приходи от продажби за 2026 г. от поне 5 млн. евро. По данни на заместник-министъра на финансите Людмила Петкова тези сектори формират около 60% от свръхпечалбата в страната.

До 30% от дължимия данък ще може да бъде преотстъпван за определени цели, сред които инвестиции и формиране на резерви.

Предложението срещна критики от опозицията и работодателските организации. Асен Василев от „Продължаваме промяната“ предупреди, че подобно облагане може да отблъсне инвеститори, и постави въпроса защо енергийният сектор е изключен. Петкова обясни, че в предходни периоди енергийните компании вече са били облагани с временна солидарна вноска върху свръхпечалбата.

Представители на опозицията определиха мярката като еднократна и необоснована, а според Мартин Димитров от „Демократична България“ тя на практика наподобява данък върху оборота на определени компании.