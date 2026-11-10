Още двама от пострадалите във верижната катастрофа на АМ „Тракия“ са починали

Двама от пострадалите при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ са починали в болниците в Сливен и Ямбол. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която пристигна в Сливен след инцидента.

Общо 46 души са настанени в болници. Осем от тях се лекуват в Сливен, седем са поети от две лечебни заведения в Бургас, а 12 са пациентите в болницата в Ямбол. Двама от приетите в Сливен и Ямбол са починали, уточни министърът.

Ивкова изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите и увери, че медицинските екипи полагат всички необходими грижи за пострадалите.

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Осигурен е въздушен транспорт за тежко пострадалите

За пациентите в критично състояние е осигурена възможност за въздушен транспорт от летището в Бургас до лечебни заведения в София. В готовност са както самолет „Спартан“, така и правителственият самолет.

„Медицинските екипи в Бургас, Ямбол и Сливен следва да преценят дали има или няма такава необходимост“, обясни Ивкова.

По думите ѝ организацията между екипите на Спешна помощ, МВР и Министерството на отбраната е била много добра. Мобилизирани са болници в София, Пловдив, Хасково и Стара Загора, които могат да приемат тежко ранени пациенти.