България е сред последните в ЕС по навик за проверка на съдържанието в интернет, показват данни на Евростат за 2025 г.

Едва 19,3% от българите на възраст между 16 и 74 години са проверявали достоверността на информация или съдържание, което са видели в интернет новинарски сайтове или социални мрежи през трите месеца преди проучването. Средно за Европейския съюз делът е 29,2%, показват данни на Евростат за 2025 г.

източник: Eurostat

Така България остава сред държавите с най-нисък дял на хората, които проверяват онлайн информацията. По-нисък резултат е отчетен единствено в Гърция – около 10%. В другия край на класацията са Ирландия, където проверка са правили близо 64% от анкетираните, Нидерландия с около 53% и Люксембург с приблизително 45%.

Данните са публикувани в навечерието на Световната седмица на медийната и информационната грамотност, която поставя акцент върху уменията за критично оценяване на информацията в дигитална среда.

Почти половината от българите са попадали на съмнително съдържание

По данни на Евростат за 2025 г. 45,5% от хората в България са попадали на информация или съдържание в интернет новинарски сайтове и социални мрежи, което са сметнали за невярно или съмнително. Средно за ЕС този дял е 55,9%.

Сред българите, които са срещали подобно съдържание, 42,4% са предприели някаква проверка. Най-често това е ставало чрез проверка на източниците или търсене на допълнителна информация в интернет. Част от анкетираните са обсъждали съдържанието с други хора или са използвали източници извън интернет.

Проверка преди споделяне

Европейската комисия посочва, че цифровите платформи променят начина, по който информацията се създава и разпространява, но същевременно затрудняват разпознаването на надеждно съдържание. В развитието на критичното мислене и медийната грамотност важна роля имат и училищата.

Европейската комисия предлага образователни материали за разпознаване и противодействие на дезинформацията, както и насоки за преподавателите относно използването на изкуствен интелект и данни в обучението.

Практическото правило преди споделяне на новина, видео или публикация остава: спрете, помислете и проверете. Потърсете първоизточника, сравнете информацията с други надеждни публикации и проверете датата и контекста, преди да я разпространите.

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