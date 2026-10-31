Фермерският пазар на „Хранкооп“ събира в парк „Рибница“ малки български производители и потребители. След половин година на съботни срещи организаторите са на път да превърнат пазара в устойчива традиция

На фермерския пазар в парк „Рибница“ човек може да си тръгне не само с торба продукти, а и с няколко нови познанства. На щандовете има плодове и зеленчуци, мед, сирена, месни продукти, брашна, сокове, сладка, билки и подправки. Зад тях стоят хора, които са станали в три-четири сутринта, за да подготвят продукцията си и да я донесат лично на пазара.

„Тук човек може да дойде както да опита и да си купи чиста българска продукция, зряла до последно на корена, така и за общуването“, разказа пред Под тепето Ралица Касимова – съосновател и дългогодишен координатор на Хранкооп – кооператив на малки български фермерски производители и организатор на популярни фермерски пазари в България. Организацията стои зад фермерския пазар, който започва в парк „Рибница“ през месец май тази година, в партньорство с район „Северен“.

За екипа на „Хранкооп“ това е не просто място за продажба, а среща между производители и потребители. Хората зад щандовете могат да разкажат как отглеждат храната си, какво има в нея и защо са избрали точно тези методи. А клиентите могат да опитат, да попитат и да се върнат при познат производител следващата седмица.

Млякото да е мляко, месото – месо

„Държим млечните продукти да са мляко, сол, мая и закваска – без всякакви добавки. Месните да бъдат месо, сол и подправки, без нитритна сол и излишества“, обяснява Касимова.

Това е един от принципите, по които „Хранкооп“ подбира участниците си. Организаторите работят с малки български производители – някои от тях вече утвърдени, други тепърва започват. За част от тях фермерският пазар в „Рибница“ е първото участие на подобно събитие.

Сред продуктите има и цитруси пренесени като опит от стопанство в Испания, чийто производител вече отглежда такива и в България. Касимова ги посочва като особена радост за екипа: плодовете не се дозряват в камери по складове и не се обработват с оцветители, восъци или вещества за удължаване на съхранението.

На пазара има пчелари, винари, производители на сокове, сладка и сиропи, зърнени продукти, брашна и флейки, билки и подправки. Съставът се променя според сезона и възможностите на стопанствата.

Пазарът расте, но не на всяка цена

Организаторите не се стремят просто да увеличават броя на щандовете. Важно е да има разнообразие за потребителите, но и достатъчно пространство за всеки производител да намери клиенти.

„На този пазар в този му мащаб не приемаме повече пчелни ферми. Две са напълно достатъчни, за да могат да натрупат познаваемост, клиенти и да реализират продукцията си“, казва Касимова.

За сметка на това има място за още производители на млечни и месни продукти, хляб и печива, плодове и зеленчуци, ядки и тахани. Част от хората, които са проявили интерес, все още не са се включили.

Пазарът вече има своето ядро от редовни участници, но организаторите се надяват към тях да се присъединят още малки стопанства от Пловдив и региона. Производителите могат да се свържат с „Хранкооп“, като участието е обвързано с конкретни изисквания за произхода и качеството на предлаганата продукция.

Някои стоки свършват бързо, а за други можете да си направите заявка.

От София до Пловдив – и обратно

Пазарът в „Рибница“ е част от по-широката мрежа на „Хранкооп“. Организацията провежда фермерски пазари в София, а идеята производители от двата града да пътуват между тях вече се реализира.

„Много ни се искаше в Пловдив да има пазар на „Хранкооп“. Представяхме си като нещо реалистично производителите от пазарите в София и Пловдив да пътуват между двата града. Това вече се случва“, разказва Касимова.

През пролетта организацията става член на Световната коалиция на фермерските пазари. В рамките на международна инициатива за преброяване на биоразнообразието екипът описва по сортове прясната продукция на щандовете. Според „Хранкооп“ фермерските пазари имат роля не само за местната икономика, но и за запазването на разнообразието от сортове и земеделски практики.

„Избраха район „Северен“ – и съм много щастлива“

Кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова определя партньорството с „Хранкооп“ като успешно начало на съвместна работа.

„Ние сме от няколко месеца домакини на това прекрасно събитие и съм много щастлива, че избраха район „Северен“, казва Любенова. По думите ѝ през летните месеци са се провеждали и събития с културна тематика и творчески работилници, а сега пазарът е с есенен акцент. Предстои да бъде планирана и коледна инициатива.

Районната администрация и организаторите обсъждат и развитието на търговската зона в парка. Любенова посочва, че при бъдещи дейности по благоустрояването ще се търси начин пазарът да продължи да функционира. Ако това се окаже невъзможно, ще бъде обсъден и резервен терен.

„Който желае да участва, е добре дошъл, стига да отговаря на процедурите и изискванията“, казват организаторите.

Повече от пазаруване

За „Хранкооп“ фермерският пазар е и начин да се върне личната връзка между хората, които произвеждат храната, и тези, които я купуват.

„В магазин стоката е анонимна. Тук потребителите изграждат лични отношения с производителите“, казва Касимова. Понякога клиентите запазват предварително определени количества, а производителите знаят кой ще се върне следващата седмица.

Организаторите искат да запазят и арт зоната – с ръчно изработени изделия, бижута, аксесоари и подаръци от естествени материали. Идеята е човек да намери на едно място не само храна, но и продукти, зад които стоят конкретни хора и личен труд.

Често покрай пазара в парка се организират и допълнителни събития като детски и кулинарни работилници, творчески ателиета.

Вече няколко месеца всяка събота парк „Рибница“ събира производители и ценители, а за хората, които стоят зад него целта е тези срещи да продължат да се случват като част от живота на квартала.