Две качествени френски заглавия очакват феновете на кино-литературния фестивал Синелибри в LUCKY Дом на киното Пловдив в неделния ден, празник на Народните будители.

Програмата започва с „Хаос в Комеди Франсез“ – френска комедия за любителите на театъра. В легендарната институция тече трескава подготовка за постановка на „Макбет“, но часове преди режисьорския дебют на Нина настъпва хаос. Тя изпада в паника и започва да ѝ се привижда Молиер, критикувайки я защо поставя Шекспир, а не негова пиеса. Нина обаче е твърдо решена да спази правилото – постановки в Комеди Франсез никога не се отменят. Прожекцията е от 16:30 часа.

Късният филм е епичната нова френска екранизация на „Клетниците“. Номиниран за най-добър филм на престижния фестивал в Сан Себастиян, филмът засяга темите за социалната несправедливост и възможността човек да промени съдбата си. Култовите герои Жан Валжан, Козет и Мариус можем да гледаме от 18:00 часа.

Пълната програма на фестивала може да се види на сайта kinolucky.com, откъдето са възможни и онлайн закупуване на билети. Цената е 8 евро, с намаление за учащи и пенсионери – 7 евро.