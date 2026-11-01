Книга за будителите: безплатни изненади и благотворителен щанд в центъра на Пловдив

Интеракт клуб Пловдив-Филипопол организира третото издание на кампанията „Прочети и предай нататък“. На 1 ноември посетителите на града ще могат да получат безплатна книга или да изберат заглавие срещу дарение.

Книги с кауза ще очакват пловдивчани и гостите на града в Деня на народните будители. Интеракт клуб Пловдив-Филипопол организира третото издание на дистриктната инициатива „Прочети и предай нататък“, посветена на празника на духовността и знанието.

На 1 ноември, от 10:00 до 18:00 ч., щандът на клуба ще бъде разположен до билетната каса в близост до Община Пловдив.

Всеки посетител ще може да вземе безплатна книга изненада или да избере конкретно заглавие срещу дарение.

Инициативата цели да даде нов живот на десетки книги, като същевременно насърчи четенето и споделянето на знание. Събраните средства ще бъдат използвани за изграждането на външна библиотека в парк „Ротари“ в район „Тракия“.

Кампанията „Прочети и предай нататък“ превръща Деня на народните будители в повод не само да си припомним силата на словото, но и да направим книгите по-достъпни за повече хора.