От януари: Пенсионерите ще могат да вземат пенсиите си от всяка пощенска станция

От 1 януари всички пенсионери ще могат да получават пенсиите си във всяка пощенска станция в страната, независимо дали са в родното си село, на гости при децата или на почивка. Това съобщи вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов в Бургас.

Той определи това като „реална помощ за възрастните хора, които разчитат основно на пари в брой“. По думите му, мярката ще улесни хиляди пенсионери в първите месеци на прехода към еврото.

Какво означава това за пенсионерите?

  • Пенсиите ще могат да се взимат от всяка поща, без значение адресът по лична карта.
  • В малките населени места, където няма банки и банкомати, пощите ще поемат ключова роля.
  • Вече над 1500 пощенски станции имат обучени служители и техника за обмяна на лева в евро – машини за броене, детектори за фалшиви банкноти, видеонаблюдение и др.
  • В пет ключови станции ще има и постоянно полицейско присъствие за сигурност през първите шест месеца от обмяната.

Пощите са най-близо до хората. Логично е именно те да подпомогнат процеса на въвеждане на еврото“, допълни транспортният министър, цитиран от vesti.bg.

Във всички пощенски станции ще се осигури постоянна връзка и координация с Българската народна банка и Министерството на вътрешните работи. В пет ключови станции ще има полицейско присъствие през целия шестмесечен период на свободната обмяна. Това гарантира, че процесът ще бъде безопасен и прозрачен за всички граждани, каза транспортният министър.  

