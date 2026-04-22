Живеем ли по-добре? Повече пари, но и повече разходи

НСИ отчита 14 403 лв. среден доход и 12 661 лв. разход на човек през 2025 г., като реалните доходи растат с 9.7% за година и изпреварват инфлацията

Средният годишен доход на лице от домакинство през 2025 г. достига 14 403 лв., докато средният разход е 12 661 лв., показват данните на НСИ за доходите и разходите на домакинствата. Така през последната година доходите нарастват по-бързо от разходите – с 12% срещу 8.1% на годишна база.

Особено показателни са данните за реалните доходи на домакинствата. През 2025 г. те се увеличават с 9.7% спрямо 2024 г., а спрямо 2016 г. ръстът достига 81.4%. За същия период официалната натрупана инфлация е 55.3%, което означава, че покупателната способност на домакинствата нараства по-бързо от поскъпването на живота.

Най-голям принос за увеличението на доходите има работната заплата, която достига средно 8 231 лв. на лице и формира 57.2% от общия доход. Доходите от пенсии са 4 224 лв., а от самостоятелна заетост – 1 072 лева.

По отношение на разходите най-голям дял продължават да заемат храната и безалкохолните напитки – 29.3% от общия разход. Следват разходите за жилище, както и тези за данъци и социални осигуровки – по 15.4%. Общият разход средно на лице достига 12 661 лв. през 2025 г., което е увеличение с 8.1% спрямо предходната година.

Данните на НСИ показват и промени в потреблението. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 1.8 кг на лице, както и тази на картофи – с 0.1 кг. В същото време се увеличава потреблението на безалкохолни напитки с 9.4 литра, на алкохолни напитки – с 1.7 литра, както и на месо и зеленчуци – с по 0.6 кг.

