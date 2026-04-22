Изложба „Абстрактно изкуство“ откриват в Галерия ДПХ

Нова експозиция, посветена на абстрактната живопис, ще бъде открита на 28 април от 18:00 часа в Галерия „ДПХ“ в Пловдив. Събитието е част от проекта „Съвременно изкуство: център Пловдив“, реализиран с подкрепата на Община Пловдив и включен в Културния календар на града.

Първо издание с амбиция за традиция

За първи път Дружеството на пловдивските художници представя изложба, изцяло фокусирана върху абстрактното изкуство, с идея тя да се превърне в ежегодно събитие.

Куратори на експозицията са Борислава Сотирова и Васил Тенев.

Среща с различни артистични почерци

В изложбата участват утвърдени автори, сред които Васил Стоев, Венета Маринова, Мирослав Арабаджиев, Николай Няголов, Панайот Панайотов, Сава Цонев и Христо Николов.

Произведенията изследват широкия спектър на абстрактното изразяване – от лични и емоционални състояния до по-дълбоки философски теми, като акцентът е върху индивидуалния художествен език.

Изкуство, което провокира въображението

Експозицията цели да ангажира зрителя и да остави пространство за лична интерпретация на всяко произведение. Към изложбата е издаден и печатен каталог.

Входът е свободен, а откриването ще се състои в галерията на бул. „Цар Борис III Обединител“ 153.