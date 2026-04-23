Пловдивската пожарна спечели проект за над 525 хил. евро

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив ще работи по нов проект, насочен към повишаване на готовността за реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Инициативата се реализира с европейско финансиране и включва партньорство с 16 общини в областта.

Обучения в условия, близки до реалността

Проектът предвижда провеждането на практически обучения, които ще симулират реални кризисни ситуации. В тях ще участват служители на пожарната, доброволни формирования и представители на общинските администрации.

Целта е да се надградят уменията за реакция при различни рискове – от природни бедствия до пожари и техните последици.

Ново оборудване за екипите

Част от средствата ще бъдат използвани за модернизиране на техниката и оборудването – пожарни и спасителни средства, както и защитна екипировка за служителите и доброволците.

Над половин милион евро инвестиция

Общата стойност на проекта е 525 303,49 евро (1 027 404,33 лева)., като финансирането е по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027.

Проектът цели да повиши сигурността в региона и да подобри координацията между институциите при кризи.

Изображение: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив