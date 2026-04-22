Общината се похвали с 60 работещи табла по спирките

Над 60 електронни табла на спирките от масовия градски транспорт в Пловдив в момента показват информация за разписанието на автобусите в реално време, похвалиха се от Община Пловдив. Информацията за тази техническа революция идва от заместник-кмета по транспорт Николай Душков. Данните за пристигащите автобуси се изписва на един ред, като процесът е динамичен и тестов, допълни той.

По отстраняване на дългогодишния проблем експертите от ОП „Организация и контрол на транспорта“ с помощта на външни експерти работят близо месец като част от усилията на Община Пловдив за повишаване качеството на транспортната услуга, допълват от администрацията.

„Към момента по-голямата част от таблата функционират в технически режим, който подпомага специалистите при локализиране, диагностика и отстраняване на неизправности в системата. Процесът на внедряване се извършва поетапно – табло по табло, като се проверява свързаността със системата и се правят необходимите хардуерни настройки и подобрения. Работим последователно за отстраняване на натрупани с години проблеми и за осигуряване на по-надеждна и предвидима услуга“, коментира заместник-кметът Николай Душков.