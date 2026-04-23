Пловдив отбелязва Световния ден на книгата

Пловдив ще отбележи Световния ден на книгата и авторското право с богата програма от културни събития, литературни срещи и инициативи за деца. Празникът се чества по инициатива на ЮНЕСКО от 1995 г. насам и има за цел да насърчава четенето, издателската дейност и защитата на авторското право. Датата 23 април е символична за световната литература – през 1616 г. тогава умират Мигел де Сервантес, Уилям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега.

Събития в Пловдив

В града са планирани поредица от инициативи около празника. те започнаха още снощи с представяне на книгата „Светлозелени очи“ от индийския посланик у няс н. Пр. Арун Кумар Саху и писателката Здравка Евтимова в прожекционната зала към Античния стадион. Събитието е част от програмата на фестивала „Пловдив чете“. Очаквайте репортаж от срещата по-късно днес.

На 26 април ще се проведе карнавално шествие, посветено на детската книга, което ще тръгне от Римския стадион и ще включва деца, преобразени като любими приказни герои. Паралелно с това Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив организира виртуални изложби, срещи с ученици и четения на откъси от класически произведения. Посетителите ще могат да разгледат и фотодокументални експозиции, свързани с историята на книгата и литературата.

Отстъпки в книжарниците

Около 23 април големите книжарски вериги традиционно обявяват промоционални кампании.

Хеликон предлага около -23% отстъпка за онлайн поръчки на книги и учебници.

Сиела обикновено предоставя до -25% намаление на избрани заглавия около празника.

Онлайн платформата Ozone.bg активира кампании с намаления до -23%.

Книжарница Хермес обявява специални празнични отстъпки в обектите си в града и онлайн.

Booktrading също се включва със сезонни промоции за читателите.

С инициативите си Пловдив се включва в международното отбелязване на деня, който има за цел да насърчи любовта към книгите и да припомни значението на четенето като двигател на културното развитие.

