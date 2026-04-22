Доброволци чистят и облагородяват Столипиново

Кампания за почистване и облагородяване на централната част на бул. „Ландос“ в Столипиново тече на 21 и 22 април. Инициативата е на Фондация за регионално развитие „Рома“ – Пловдив и събира представители на местната общност и гости от чужбина.

Дървета, кошчета и нови зони за отдих

По време на двудневната кампания ще бъдат поставени поне 50 кошчета за отпадъци, ще се боядисват бордюри около училище и детска градина, както и ще се засадят около 50 дръвчета.

Планира се и изграждане на малки зони за отдих с пейки, които да направят пространството по-приветливо за живеещите в района.

Акцент върху общността и примера

Организаторите подчертават, че инициативата цели не само почистване, но и създаване на устойчив модел за сътрудничество между граждани и институции.

Кампанията ще бъде съпътствана от информационна активност в социалните мрежи, включително видеа и съдържание на английски език, както и пресконференция с резултатите.

Осигурени материали и участие за всички

За участниците са осигурени необходимите материали – ръкавици, чували, храна и вода. Инициативата е отворена за всички желаещи, които искат да се включат в усилията за по-чиста и по-добра градска среда.

Снимки: Kochev George/Facebook