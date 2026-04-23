Задържаха в Пловдив грък, издирван за измами за над 5 млн. евро

При проведени оперативно-издирвателни действия вчера служители от отдел „Криминална полиция“ от областната дирекция на МВР са задържали в Пловдив 60-годишен гръцки гражданин. Според сигнала в Шенгенската информационна система /ШИС/ той е обявен за международно издирване и на основание Европейска заповед за арест следва да бъде екстрадиран в родината си.

Официалното искане от властите в Република Гърция е издадено във връзка с влязла в сила ефективна 3-годишна присъда „лишаване от свобода“, която мъжът трябва да изтърпи за извършени финансови и стопански престъпления в размер на над 5 млн евро. Задържането му със заповед по ЗМВР е за срок до 24 часа. За случая са уведомени Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР за предприемане на последващи действия при изпълнение на процедурата.