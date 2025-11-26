Кой празнува на 26 ноември?

Българската православна църква почита паметта на Свети Стилиян Пафлагонийски – светецът, известен като Детепазител, защитник и покровител на бебетата и малките деца.

Житие

Според житийните данни свети Стилиян е роден в Пафлагония (Мала Азия) и е живял в края на IV и началото на V век. Той е известен като чудотворен лечител на болни деца, заради което получава почетното название „Детепазител“. На иконите светецът често е изобразяван с благославящ жест, държащ патерица или пеленаче в ръцете си. В една от най-известните икони – в храма в с. Сатовча, Разложко – Свети Стилиян е представен, прегърнал 14 пеленачета.

Вярвяния

В народните вярвания денят е изключително важен за семействата с деца. Според традицията в дома не се вършат тежки работи, за да бъдат малките здрави и закриляни. Жените месят и раздават питки и варена царевица за здраве и благополучие на децата.

В различните краища на България светецът е почитан с различни имена – „Щири“ в Родопите, „Шилимен“ в Пирин, „Щилиян“ в Странджа, както и като „Щилено“ или „Детешки празник“. Свети Стилиян се приема и като духовен покровител на педиатрията и педагогиката.

На този ден имен ден празнуват: Стилиян, Стилян, Стефан-Стилиян, Стилиана, Стиляна, Щилиян, Щилияна, Щерян, Щеряна, както и всички производни форми.

Името Стилиян означава „стълб“ – символ на твърдост, опора и духовна сила.

Честит празник на именниците!