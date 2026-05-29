ПБ предлага замразяване на депутатските заплати

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:58ч, петък, 29 май, 2026
0 122 1 минута
Парламентарната група на “Прогресивна България” предлага замразяването на депутатските заплати. Точката ще бъде включена в дневния ред днес след разискванията и гласуването на Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Промените следва да се осъществят чрез поправки в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Това заяви председателят на парламентарната група на “Прогресивна България” Петър Витанов в кулоарите на парламента.

Предложението е възнагражденията на народните представители да се изчисляват спрямо методологията, предложена от Министерството на финансите.

“Ще направим необходимото, така че да се съобразим с общата концепция на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарното възпиране на ръста на заплатите на държавните служители”, посочи Витанов. 

Във връзка с данните, обявени днес от министър-председателя Румен Радев относно констатирания свръхдефицит на държавния бюджет, депутатът заяви, че вече се предприемат мерки за справянето с проблема, наследен от предходното управление. Въпреки тежкото състояние на бюджета, няма да има намаляване на социалните придобивки или увеличаване на данъците, подчерта председателят на парламентарната група. 

