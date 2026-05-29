Стартира Лято в Стария град

Фестивалът „Лято в Стария град 2026“ стартира на Трихълмието. Едно от събития в културния календар ще продължи три месеца, като предлага множество събития с вход свободен- музика, образователни турове, творчески ателиета, детски театър. Амбицията на форума е да вдъхне живот на знакови места и къщи в Стария град.

„Фестивалът си поставя важната мисия да се превърне в мост между богатата история на Трихълмието и съвременното живо изкуство, привличайки както местната общност, така и много туристи“, казват организаторите.

Официалният старт на фестивала ще бъде даден на 4 юни от 19 ч. на Римския стадион с концерт, вдъхновен от Стинг, на Петър Салчев и симфоничен оркестър под диригентството на кап. Цветомир Василев.

Програмата за юни е фокусирана върху активното опознаване на културното наследство чрез поредица от тематични пешеходни обиколки, всяка от които завършва с куиз и награди за най-любознателните участници. На 13 юни от 10 ч. началото ще бъде поставено с тура „Османски Пловдив“, стартиращ от Джумая джамия, последван от куиз в двора на Имарет джамия. Седмица по-късно, на 20 юни, участниците ще могат да опознаят „Тайните на църквите на Стария град“ с обиколка, която започва от храм „Св. Неделя“. За почитателите на традициите са предвидени два тура в Етнографския музей – специално детско издание на 25 юни с Георги Цанков и обиколка за възрастни на 27 юни.

Освен историческите турове, летният юни предлага и среща на детската публика с иновативни театрални формати. Проектът „Театър в кутия“ ще гостува в градинката зад Джумаята на 18 юни от 19 ч. и на 19 юни от 10 ч. Програмата продължава с куклено-театралната творителница за малки и големи „Смешни бъркотии от хартии“ на Петя Недева, която ще се проведе в къща „Иван Черноземски“ на 30 юни от 10 ч.

Фестивалният дух ще държи пулса на града и през юли и август. Юли започва с авторския спектакъл „Смешно“ на Петя Недева (1 юли) и нови пешеходни турове, включително обиколка, посветена на творчеството на Златю Бояджиев на 11 юли. Кулминация за месеца ще бъде откриването на фотографската изложба „В кадър: Рок“ на 23 юли в пространството „Конюшните на царя“. Август обещава още по-голямо разнообразие с кулинарна работилница на шеф Костадин Шанков (20 август) и вечер на латино танците с кубински инструктори (26 август) на пл. „Седмият хълм“. За романтиците е турът „Любовните истории на Стария град“ на 22 август.

Финален акорд на фестивала ще даде концертът на Мирослава Кацарова на 29 август от 19 ч. на сцената „Конюшните на царя“. Пловдивчани и гостите на града ще бъдат омагьосани от гласа на пловдивчанката, която ще изнесе концерт с участието на Мирослав Турийски (пиано) и Младен Димитров (барабани). Преди музикалния финал денят ще започне с тура „От изток на запад“, разкриващ тайните на къщите „Хиндлиян“ и „Недкович“. Така фестивалът ще сложи изящна точка на едно лято, изпълнено с култура и изкуство сред неповторимата атмосфера на древния Пловдив.

Фестивалът „Лято в Стария град“ се реализира от агенция „Антракт“ с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г.