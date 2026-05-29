Изтича срокът за участие в първо класиране за прием в първи клас в Пловдив

Общинската администрация напомня на родителите на родените през 2019 година деца, че крайният срок за подаване на заявления онлайн за участие в първото класиране за прием на децата им в първи клас за учебната 2026/2027 година е 01.06.2026 година (до 23:59 часа). За подаване на заявления на хартиен носител в училището по първо желание срокът е 29.05.2026 г.

В електронната система са заложени редица проверки още при подаване на заявленията и родителите следва да следят всички съобщения, за да не бъдат допуснати неточности. При необходимост от промени във вече подадени заявления, следва да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото.

Проверка в електронната система показва, че към момента все още има заявления със статус „чернова“. Тези заявления няма да участват в класирането, ако родителите не ги довършат до статус „подадено“.

За улеснение на родителите в системата е предвидена функционалност, чрез която те могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“ на интернет страницата на електронната система за прием priem.plovdiv.bg.

Резултатите от класирането ще бъдат ясни след 9:00 часа на 02.06.2026 г. Родителите, които са подали сами заявленията за кандидатстване онлайн ще получат имейл с резултатите, както и ще могат да ги видят в профилите им в системата. Когато заявленията са подадени на хартиен носител в дадено училище, резултатите ще могат да се получат от самите училища.