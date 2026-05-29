Общински институт „Старинен Пловдив“ кани малки и големи любители на творчеството на Празник на детето в Стария град. Тазгодишното издание е от 30 май до 1 юни 2026 г. – три дни, изпълнени с музика, театър, творчество, цветове и усмивки!

Празничната програма започва на 30 май (събота) с арт ателие „С клавиши и боички“ в Балабановата къща, а в зоната около Постоянната експозиция на Златю Бояджиев ще се състои Панорама на детското и младежкото творчество под надслов „Хармония в багри и звуци“ с участието на творчески школи от Пловдив и страната. Събитието ще бъде открито с изпълнение и дефиле на детския духов оркестър „Джуниър бенд“ – Велико Търново.

На 31 май (неделя) децата могат да се включат в работилницата „Нарисувай своя супер герой“ с илюстратора Петя Евлогиева в Постоянната експозиция на Златю Бояджиев.

По повод Международния ден на детето – 1 юни (понеделник), програмата продължава с ателие за мозайка в Малката базилика от Филипопол, театрално представление в Късноантична сграда „Ирини“ и ще завърши с голям детски концерт на Римския стадион.

Всички събития са с вход свободен, някои са с предварително записване.

Програмата е тук:

ПРАЗНИК НА ДЕТЕТО В СТАРИЯ ГРАД

30 МАЙ – 1 ЮНИ 2026 Г.

30 МАЙ (СЪБОТА)

11:00 – 12:30 ч.

Балабанова къща

С клавиши и боички

Арт ателие със Снежана Илинова (музикален педагог) и Карамфила Прахчарова (художник и уредник на Балабановата къща)

11:30 – 16:00 ч.

Зоната около Постоянната експозиция на Златю Бояджиев

Панорама на детското и младежкото творчество „Хармония в багри и звуци“

Детски духов оркестър „Джуниър бенд“ – Велико Търново с ръководител Йордан Цветанов ще открият събитието и ще направят музикално дефиле по улиците на Стария град, Античния стадион и Капана.

Участват творчески школи цялата страна, които ще представят постиженията си в областта на певческото, танцовото и изобразителното изкуство

Събитието се организира от Сдружение „Духовно огледало“ и е част от Културния календар на Община Пловдив

31 МАЙ (НЕДЕЛЯ)

10:30 – 12:30 ч., Постоянната експозиция на Златю Бояджиев

Нарисувай своя супер герой

Работилница с Петя Евлогиева – автор и илюстратор на детската поредица „Приключенията на Лиска“

Подходяща възраст: над 8 г.

За информация и записване: 0896 935 299

1 ЮНИ (ПОНЕДЕЛНИК)

12:00 – 15:00 ч.

Малка базилика от Филипопол

Ателие за мозайка

С преподавателите Атанас Камешев и Кристина Кутлова и ученици от специалност „Стенопис“ на НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив

Входът е свободен (до изчерпване на материалите)

13:00 ч.

Късноантична сграда „Ирини“

Спящата краставица

Абсурдна приказка

Театрално представление на Училище за таланти

Режисьор: Милан Ганев

18:30 ч.

Римски стадион

WE ARE THE CHAMPIONS

XIV голям детски концерт

Симфоничен оркестър на НУМТИ „Добрин Петков“

Диригент: Константин Добройков

Солисти: Вокален ансамбъл We Are The NUMTI с художествен ръководител Лусия Велева и перкусионен ансамбъл „Престо“ с художествен ръководител Пенчо Пенчев

Събитието е част от програмата на XVII МФ „Дни на музиката в Балабановата къща“ и е в партньорство с ОИ „Старинен Пловдив“.

Вход свободен за всички събития в рамките на Празник на детето в Стария град, някои са с предварителна регистрация.

