Общински институт „Старинен Пловдив“ кани малки и големи любители на творчеството на Празник на детето в Стария град. Тазгодишното издание е от 30 май до 1 юни 2026 г. – три дни, изпълнени с музика, театър, творчество, цветове и усмивки!
Празничната програма започва на 30 май (събота) с арт ателие „С клавиши и боички“ в Балабановата къща, а в зоната около Постоянната експозиция на Златю Бояджиев ще се състои Панорама на детското и младежкото творчество под надслов „Хармония в багри и звуци“ с участието на творчески школи от Пловдив и страната. Събитието ще бъде открито с изпълнение и дефиле на детския духов оркестър „Джуниър бенд“ – Велико Търново.
На 31 май (неделя) децата могат да се включат в работилницата „Нарисувай своя супер герой“ с илюстратора Петя Евлогиева в Постоянната експозиция на Златю Бояджиев.
По повод Международния ден на детето – 1 юни (понеделник), програмата продължава с ателие за мозайка в Малката базилика от Филипопол, театрално представление в Късноантична сграда „Ирини“ и ще завърши с голям детски концерт на Римския стадион.
Всички събития са с вход свободен, някои са с предварително записване.
ПРАЗНИК НА ДЕТЕТО В СТАРИЯ ГРАД
30 МАЙ – 1 ЮНИ 2026 Г.
30 МАЙ (СЪБОТА)
11:00 – 12:30 ч.
Балабанова къща
С клавиши и боички
Арт ателие със Снежана Илинова (музикален педагог) и Карамфила Прахчарова (художник и уредник на Балабановата къща)
11:30 – 16:00 ч.
Зоната около Постоянната експозиция на Златю Бояджиев
Панорама на детското и младежкото творчество „Хармония в багри и звуци“
Детски духов оркестър „Джуниър бенд“ – Велико Търново с ръководител Йордан Цветанов ще открият събитието и ще направят музикално дефиле по улиците на Стария град, Античния стадион и Капана.
Участват творчески школи цялата страна, които ще представят постиженията си в областта на певческото, танцовото и изобразителното изкуство
Събитието се организира от Сдружение „Духовно огледало“ и е част от Културния календар на Община Пловдив
31 МАЙ (НЕДЕЛЯ)
10:30 – 12:30 ч., Постоянната експозиция на Златю Бояджиев
Нарисувай своя супер герой
Работилница с Петя Евлогиева – автор и илюстратор на детската поредица „Приключенията на Лиска“
Подходяща възраст: над 8 г.
За информация и записване: 0896 935 299
1 ЮНИ (ПОНЕДЕЛНИК)
12:00 – 15:00 ч.
Малка базилика от Филипопол
Ателие за мозайка
С преподавателите Атанас Камешев и Кристина Кутлова и ученици от специалност „Стенопис“ на НХГ „Цанко Лавренов“ – Пловдив
Входът е свободен (до изчерпване на материалите)
13:00 ч.
Късноантична сграда „Ирини“
Спящата краставица
Абсурдна приказка
Театрално представление на Училище за таланти
Режисьор: Милан Ганев
18:30 ч.
Римски стадион
WE ARE THE CHAMPIONS
XIV голям детски концерт
Симфоничен оркестър на НУМТИ „Добрин Петков“
Диригент: Константин Добройков
Солисти: Вокален ансамбъл We Are The NUMTI с художествен ръководител Лусия Велева и перкусионен ансамбъл „Престо“ с художествен ръководител Пенчо Пенчев
Събитието е част от програмата на XVII МФ „Дни на музиката в Балабановата къща“ и е в партньорство с ОИ „Старинен Пловдив“.
Вход свободен за всички събития в рамките на Празник на детето в Стария град, някои са с предварителна регистрация.