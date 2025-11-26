Кабинетът разпределя близо 100 млн. лева за социални и инфраструктурни мерки

Правителството трябва да осигури днес средствата за изплащане на коледните добавки за пенсионерите. Допълнителни 120 лева към декемврийските си пенсии ще получат около 536 хиляди възрастни с пенсии до прага на бедност от 638 лева. За изплащането на бонусите се отделят 64 млн. лева от бюджета на НОИ, като решението беше подкрепено от управляващата коалиция и ДПС-НН.

Кабинетът предвижда и отпускането на още 27 млн. лева за увеличение на капитала на „Напоителни системи“, за да бъде възстановена помпената станция на язовир „Пясъчник“ – ангажимент, поет от премиера Росен Желязков пред зърнопроизводителите по-рано тази седмица.

В дневния ред на заседанието е и освобождаването на председателя на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Малина Крумова, както и назначаването на временно изпълняващ длъжността.

Правителството ще разгледа и Национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по инструмента SAFE, заедно с искане за финансова подкрепа до Европейската комисия.