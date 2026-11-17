Кой има имен ден днес, 17 ноември?

На 17 ноември православната църква почита паметта на Св. Григорий Неокесарийски, чудотворец.

Житие

Св. Григорий живял през III в. Той водел пустинен живот, но по настояване на вярващите от Неокесария приел да им стане епископ. Св. Григорий се прославил с добродетелните си дела, участвал в Антиохийския събор, оставил ни чудесен по своя произход „Символ на вярата“, „Каноническо послание“ и „Похвално слово за Ориген“. Господ прославил верния свой служител чрез дара на чудотворството. Чудесата му били тъй многобройни, че го наричали втори Мойсей.

Имен ден

Празнуват всички, които носят името Григорий, Григор, Гриша, Григория и производните им.