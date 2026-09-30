Градът е с най-висок дял на положителните проби сред изследваните населени места в европейски проект.

Проучването обхваща Столипиново и Смирненски, а специалистите предупреждават за сериозни пропуски в превенцията и лечението на зависимостите.

Пловдив е сред градовете с най-високо установено наличие на фентанил в използвани спринцовки в Европа. В над 94% от изследваните проби от града е открит опасният синтетичен опиоид. Това показват резултатите от първото българско участие в европейския проект ESCAPE, проведено през юли и август 2026 г.

В изследването са включени 152 използвани спринцовки, събрани от две места в Пловдив – Столипиново и Смирненски. Лабораторните анализи са извършени в Химико-токсикологичната лаборатория на Военномедицинската академия в София, със съдействието на Националния фокусен център за наркотици и наркомании и Центъра за хуманни политики.

Полицията иззе 0,5 кг фентанил в Столипиново

Резултатите поставят Пловдив във фокуса на тревожна тенденция, съобщава offnews.bg. За сравнение, в София фентанил е открит в над 17% от 150 изследвани спринцовки, събрани от три локации – Центъра, района на Сточна гара и Люлин. България участва за първи път в проекта, който проследява употребата на наркотици чрез анализ на използвани спринцовки в редица европейски градове.

Фентанилът измества хероина в инжекционната употреба

В пловдивските проби са идентифицирани общо 12 различни психоактивни вещества. Освен фентанил, в повече от една четвърт от изследваните спринцовки са открити и метамфетамини. Морфин е установен само в една проба. Сред най-често идентифицираните примеси във веществата са кофеин и парацетамол.

Според изводите на Националния фокусен център за наркотици и наркомании изключително високият дял на пробите с фентанил в Пловдив подсказва, че хората, употребяващи инжекционни наркотици, може да са преминали към този опиоид вместо към хероин, чиято наличност на нелегалния пазар в България е силно ограничена.

Изследването установява и данни за смесване на фентанил с други вещества. По информация на Центъра за хуманни политики наркотикът се открива и в т.нар. „билка“ или „бонзай“ – продукти, съдържащи синтетични канабиноиди. Според организацията липсват достатъчно данни за разпространението на подобни комбинации и за реалните начини на приемане на фентанил.

Изследването анализира използвани спринцовки от две конкретни места в Пловдив. Резултатите показват какви вещества са открити в събраните проби, но сами по себе си не дават количествена оценка за броя на употребяващите фентанил в целия град или за разпространението му сред всички групи потребители.

Липса на достъп до антидот и ограничени възможности за лечение

„Силно се надяваме, че след доказаните рекордни случаи на летално предозиране с фентанил, това проучване допълнително ще насочи фокуса на отговорните институции към този изключително сериозен проблем“, коментира Юлия Георгиева от Центъра за хуманни политики, известен и като Розовата къща.

Сред основните проблеми, посочени от организацията, е липсата на достъп до назален налоксон – препарат, който може да обърне ефекта на опиоидно предозиране и да спаси живот при навременна употреба. Според Георгиева той не е достъпен нито за хората, работещи на първа линия, нито за самите употребяващи наркотици, които биха могли да реагират при спешен случай.

От Центъра за хуманни политики обръщат внимание и на ограничения брой места за безплатна терапия и рехабилитация, високата цена на платеното лечение и практически липсващите дневни и вечерни центрове за хора със зависимости. По думите на Георгиева дейностите за намаляване на вредите от употребата на наркотици разчитат в голяма степен на външно финансиране и дарения, а държавната подкрепа е ограничена.

Организацията посочва още, че липсата на превантивни дейности на места за забавление и фестивали, както и невъзможността за бързо изследване на наркотични вещества на терен, затрудняват проследяването на разпространението и състава им.

Проучването ESCAPE показва необходимостта от продължаващо наблюдение на употребата на инжекционни наркотици и от допълнителни изследвания. За Пловдив резултатите поставят конкретен въпрос пред институциите – как наличните услуги за превенция, намаляване на вредите и лечение могат да достигнат до хората, изложени на най-висок риск.

Илюстрация: Графика за съдържание на фентанил в спринцовки от Пловдив, източник ESCAPE/offnews.bg