Убит е Илиян Филипов, собственик на „Ботев“ и създател на PIMK

Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив тази нощ. За смъртта му са потвърдили от МВР, а сигналът за прострелян мъж е подаден около 1:00 часа. На място е констатирана смъртта му.

По първоначална информация, която към момента не е официално потвърдена от разследващите, Филипов е бил прострелян в главата.

Филипов е президент и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив. Той е и създател и управител на транспортната компания PIMK. Името му е свързано и със строителството на стадион „Христо Ботев“.

Полицията разследва убийството

От МВР съобщават, че на място са изпратени екипи на ОДМВР-Пловдив и Главна дирекция „Национална полиция“. Започнали са действия по разследването на тежкото криминално престъпление.

Районът около местопрестъплението е отцепен, а движението по няколко улици е ограничено заради работата на разследващите органи.

Към този момент няма официално съобщени подробности за извършителя, мотива или евентуално задържани лица. Очаква се МВР и прокуратурата да дадат повече информация по случая. Съвместно изявление е насрочено за 8:30 часа пред ОДМВР-Пловдив.