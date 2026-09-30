Финалът на „Духовни маршрути в Пловдив“ ни води по следите на фамилия Салабашеви

Тази неделя Пловдив отново става сцена на вдъхновяващи срещи с миналото, изкуството и паметта на града. Инициативата „Духовни маршрути в Пловдив“, организирана от издателство „Летера“, приключва есенното си издание, което се проведе при огромен интерес през месеците септември и октомври. Превърнало се в традиционно и любимо събитие от културния календар на Пловдив, то за поредна година помогна на жителите и гостите на града да преоткрият неговото богато наследство.

Форматът предлага неформални пешеходни разходки, водени от изтъкнати специалисти, писатели и изследователи. Те съчетават по увлекателен начин литературата, историята и визуалните изкуства, превръщайки градското пространство в жива и достъпна за всеки сцена на знанието.

Проектът е финансиран от Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2026 година.

Последното пътешествие е озаглавено „По следите на Салабашеви“. То ще се проведе на 04.10.2026 г. (неделя) от 17:00 ч., като сборният пункт е Фонтанът на Деметра в Цар-Симеоновата градина. Водач ще бъде доц. д.ф.н. Младен Влашки.

„Сага за Салабашеви“ от Любен Станев е мащабен исторически роман, който проследява съдбата на известна пловдивска фамилия, тясно свързана с тютюневата индустрия и обществения живот на града от началото на XX век до следвоенните години. Произведението представя Пловдив като жива сцена на социални борби, икономически възход и културни промени.

Маршрутът ще отведе участниците до знакови места, свързани с атмосферата, епохата и контекста на романа, потапяйки ги в духа на града през едно от най-динамичните му времена.

Младен Влашки е доктор по сравнително литературознание и по философия. Той е университетски преподавател, литературен историк, критик и журналист. От април 2018 г. е лектор по български език, литература и култура в Славянския семинар на Университета във Фрайбург. Съосновател и редактор е на литературното списание „Страница“, както и автор и водещ на радиопредаването „Преге“ по БНР – Пловдив.

Входът е свободен!