Бутат стълбите на Бетонния мост

Съоръжението е безопсно за коли, но има риска за пешеходци – това е заключението на експертите, обследвали моста, който вече носи името „Тодор Александров“

В проекта за ремонт ще бъде включен още асансьор и допълнителна връзка директно от бул. „Христо Ботев“ в посока от Централна гара

Стълбите на Бетонния мост „Тодор Александров“ в район „Централен“ ще бъдат съборени и изградени наново. Това предвижда подготвяният технически проект след приключилото преди дни обследване на съоръжението.

Припомняме, че експерти от „Ей Джей Консулт“ ЕООД започнаха работа по него през януари т. г., след обществена поръчка на Община Пловдив, възложена от район „Централен“.

Заключението на специалистите е, че конструкцията на моста е стабилна. Няколко участъка се нуждаят от укрепване – Компрометира се настилката на обновения бетонен мост.

Те твърдят, че като цяло съоръжението е в добро състояние и не представлява опасност за преминаващите автомобили. Въпреки видимите опасности по пешеходните участъци, смятат че е безопасно и за преминаване пеш.

Още при първия оглед през януари бе отчетено наличие на корозия и нарушено бетонно покритие на места, но без риск за носещата способност.

Предвижда се възстановяване на бетонното покритие там, където армировката е корозирала, както и коригиране на фугите, за да се предотврати проникване на вода.

Фирмата има срок до края на март да изготви техническия проект за необходимите строително-монтажни работи. Към проекта ще бъде изготвена и количествено-стойностна сметка, като заради стабилната конструкция не се очаква сумата да бъде особено висока.

Асансьор и нова връзка от бул. „Христо Ботев“

В проекта ще бъде включено изграждането на асансьор за трудноподвижни хора, велосипедисти и майки с колички, с което достъпът до моста ще стане значително по-удобен.

Планира се и допълнителна връзка към Бетонния мост – директно от бул. „Христо Ботев“ в посока от Централна гара. Идеята е да се изгради естакада за качване на автомобили, която да облекчи трафика и да намали необходимостта от обратни маневри в района.

От източната страна към район „Южен“ ще бъде проектиран и тротоар, какъвто в момента липсва, за да се осигури безопасно пешеходно преминаване.

След изготвянето на проекта и количествено-стойностната сметка ще стане ясно кога могат да започнат реалните строителни дейности.