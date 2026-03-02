Бутат стълбите на Бетонния мост
Съоръжението е безопсно за коли, но има риска за пешеходци – това е заключението на експертите, обследвали моста, който вече носи името „Тодор Александров“
В проекта за ремонт ще бъде включен още асансьор и допълнителна връзка директно от бул. „Христо Ботев“ в посока от Централна гара
Стълбите на Бетонния мост „Тодор Александров“ в район „Централен“ ще бъдат съборени и изградени наново. Това предвижда подготвяният технически проект след приключилото преди дни обследване на съоръжението.
Припомняме, че експерти от „Ей Джей Консулт“ ЕООД започнаха работа по него през януари т. г., след обществена поръчка на Община Пловдив, възложена от район „Централен“.
Заключението на специалистите е, че конструкцията на моста е стабилна. Няколко участъка се нуждаят от укрепване – Компрометира се настилката на обновения бетонен мост.
Те твърдят, че като цяло съоръжението е в добро състояние и не представлява опасност за преминаващите автомобили. Въпреки видимите опасности по пешеходните участъци, смятат че е безопасно и за преминаване пеш.
Още при първия оглед през януари бе отчетено наличие на корозия и нарушено бетонно покритие на места, но без риск за носещата способност.
Експерти: Рампите на Бетонния мост са в лошо състояние.
Предвижда се възстановяване на бетонното покритие там, където армировката е корозирала, както и коригиране на фугите, за да се предотврати проникване на вода.
Фирмата има срок до края на март да изготви техническия проект за необходимите строително-монтажни работи. Към проекта ще бъде изготвена и количествено-стойностна сметка, като заради стабилната конструкция не се очаква сумата да бъде особено висока.
Асансьор и нова връзка от бул. „Христо Ботев“
В проекта ще бъде включено изграждането на асансьор за трудноподвижни хора, велосипедисти и майки с колички, с което достъпът до моста ще стане значително по-удобен.
Планира се и допълнителна връзка към Бетонния мост – директно от бул. „Христо Ботев“ в посока от Централна гара. Идеята е да се изгради естакада за качване на автомобили, която да облекчи трафика и да намали необходимостта от обратни маневри в района.
От източната страна към район „Южен“ ще бъде проектиран и тротоар, какъвто в момента липсва, за да се осигури безопасно пешеходно преминаване.
След изготвянето на проекта и количествено-стойностната сметка ще стане ясно кога могат да започнат реалните строителни дейности.
3 коментари
Проектът наистина е глупав. Не са се съобразили с електрифицирането на линиите, макар, че по това време то е факт. Та се наложи частта над линиите да я правят наново. Няма и подход откъм гарата. Що се отнася до качеството, не при всички строежи от онова време армировката се е оголила като в този случай.
Не ти е много точна преценката. За ония години проекта е изключително ефективен. А за „зле изпълнено при соца“ е направо мнение на промит мозък. Комунистите са построили моста за ……. 6 месеца и то така че 50 години не е имало нужда от ремонт. А сети се сега как строят демократите и след колко време почват ремонтите.
Глупаво проектирано, зле изпълнено при соца, сега ще се прави два пъти, та два пъти да си делят парите.