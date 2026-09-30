Разследват всички версии за убийството на Илиян Филипов

Сформиран е щаб на Окръжната прокуратура и МВР, извършителят и мотивите за престъплението все още не са обявени

Окръжната прокуратура в Пловдив и Областната дирекция на МВР потвърдиха, че става дума за умишлено убийство с огнестрелно оръжие. Сформиран е щаб, а районът около местопрестъплението е бил блокиран.

Окръжната прокуратура в Пловдив разследва умишленото убийство на известния пловдивски бизнесмен Илиян Филипов. Той е бил застрелян около 1:00 часа през нощта в имот, който е ползвал в квартал „Отдих и култура“.

Смъртта му е настъпила вследствие на огнестрелна рана, потвърдиха разследващите органи на брифинг пред сградата на ОД на МВР преди минути.

Процесуално-следствените действия са започнали непосредствено след подаването на сигнал на телефон 112 в ранните часове на деня. На място са изпратени екипи на полицията, представители на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР – Пловдив. Сформиран е щаб, а непосредствено след сигнала са предприети заградителни мероприятия, чиято цел е била да се ограничи възможността евентуални съпричастни към престъплението лица да напуснат района, разказаа директорът на пловдивската полиция ст. ком. Васил Костадинов.

Към момента разследващите работят по всички възможни версии, като извършват необходимите действия за установяване на фактическата обстановка и изясняване на обстоятелствата около престъплението.

„Тъй като е твърде ранен етапът, на който се намира досъдебното производство, буквално на часове, това можем да съобщим към настоящия момент. Допълнително ще получите информация за нещата, които са установени“, заяви окръжният прокурор Ваня Христева.

От прокуратурата и полицията не разкриха подробности за механизма на убийството, нито дали има установени свидетели. Не се коментира и дали бизнесменът е получавал заплахи или е имал конфликти, които биха могли да имат отношение към престъплението.

Старши комисар Васил Костадинов подчерта, че се извършват всички необходими действия за изясняване на случая, като разследващите проверяват всички възможни версии. От МВР уточниха, че на този етап не могат да коментират информация, чието разгласяване би могло да попречи на разследването.

Досъдебното производство е за умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие. Очаква се прокуратурата и МВР да предоставят допълнителна информация след приключване на първоначалните действия по разследването.